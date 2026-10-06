Протесты разыграли «Третий акт»

Францию охватил «третий акт» школьных протестов. К митингующей молодежи присоединились учителя и аспиранты, сообщает агентство France-Presse. С утра они блокируют лицеи и университеты в Париже, в том числе Сорбонну. Волна протестов накрыла уже 700 школ. Участники акций требуют увеличения соцрасходов на образование и поддержку молодежи. Кроме того, протестующие жалуются на нехватку учителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

По данным Минобразования Франции, в прошлом учебном году в средних школах у детей не было 8% уроков. Чиновники оправдываются отсутствием кадров и проблемами с финансированием учебных заведений. Но молодежь им уже не верит, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«Новый день масштабных протестов французских школьников получил название "Акт третий". К полудню примерно каждый четвертый лицей в стране работал с полной или частичной приостановкой занятий. Гораздо выше эти цифры были в столичном регионе, где ситуация острее. Здесь нарушена работа более половины образовательных заведений, причем большая часть из них полностью закрыта. К середине дня Министерство внутренних дел Франции насчитало около 86 тыс. участников демонстраций без учета огромного митинга и шествия в Париже, которые начинались позже.

Между подростками и полицией буквально встали взрослые. Среди них были и активисты профсоюзов, представители Лиги защиты прав человека, муниципальные депутаты, а также группы родителей, которые теперь объединяются в ассоциации.

Три недели спустя после начала протестов разнонаправленные группы школьников, лицеистов и даже студентов, а также примкнувшие к ним политические силы, в том числе профсоюзы, сформулировали свои требования к правительству.

Первое и основное из них — это увеличение финансирования для того, чтобы решить все те проблемы, которые накопились, в особенности в старшей школе. Касается это и нехватки преподавательского состава, и того, что на учителей приходится огромная нагрузка. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню потребовал от правительства сформулировать ответные предложения. Известно о выделении в бюджете будущего года дополнительного финансирования на образование в €1,2 млрд, в том числе на покрытие разного рода расходов, связанных с улучшением образования в старшей школе и высших учебных заведениях».

Из-за протестов во Франции уже закрылись 13% школ, всего в стране их 3,7 тыс. По данным МВД, на митингах задержали более 5 тыс. человек, преимущественно молодежь 15-18 лет. Молодые люди жгли покрышки и велосипеды, бросали бутылки и пиротехнику в силовиков. В результате столкновений пострадали 100 полицейских. Протестующие очень радикализировались, отметила в беседе с “Ъ FM” жительница Парижа Ольга Мотт. По ее словам, теперь небезопасно ходить пешком по улицам города:

«Полиция не имеет права избивать, наносить какие-то увечья, страдания и так далее. А эти люди как раз позволяют себе это делать. И получается, что у правоохранителей связаны руки, они не могут ответить на эту жестокость. Это, конечно, сейчас очень волнует всех. Можно сказать, что общество разделилось. Я надеюсь, что Макрон доработает все-таки до конца своего срока и даст возможность подготовиться к нормальным выборам».

Между тем ультралевые политики вновь поддержали протесты. Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что молодежь выйдет из этого кризиса «с высоко поднятой головой». Он намеренно хаотизирует обстановку, уверена президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Ультралевые хотят дестабилизировать ситуацию, причем не только по отношению к центристам, что обычно происходило, но и по отношению к правым. Ведь, согласно данным опросов, на сегодняшний день кандидатом номер один является Марин Ле Пен. Если она становится президентом, то Жордан Барделля занимает пост премьер-министра, и таким образом на определенный срок власть уплывает из рук левых.

При этом к весне, а первый тур выборов назначен на 18 апреля, этот протестный потенциал немножко иссякнет. Вообще, каждое поколение во Франции имеет свою революцию. "Желтых жилетов" было недостаточно, а сейчас сильны вот эти настроения, и такая псевдореволюция, конечно, эксплуатируется и используется крайне левыми партиями».

Ранее министр образования Эдуар Жеффре переговорил с профсоюзами и родительскими комитетами. Чиновник пообещал, что не допустит отмены занятий, а также рассказал о скором увеличении финансирования региональных школ. При этом Жеффре сказал, что протесты — это проявление «свободы, которую необходимо уважать и защищать».

Леонид Пастернак