«Французский бунт»

Французские школьники готовятся к новой волне протестов. 6 октября акции пройдут в Париже и других крупных городах. К лицеистам присоединятся профсоюзы и родители. Протесты идут уже третью неделю. В пиковые дни они затрагивали почти треть старших школ. Акции сопровождаются столкновениями с полицией, уже задержано более 5 тыс. человек, большинство из них —несовершеннолетние. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, какие последствия может иметь для французской политики «восстание лицеистов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

«Восстание лицеистов», которое все чаще сравнивают со «Студенческой революцией» 1968 года, продолжает сотрясать устои Пятой республики, становясь все более серьезным испытанием для французских властей. На 6 октября намечена общенациональная акция протеста, когда к демонстрациям лицеистов должны присоединиться профсоюзы, студенты, а также депутаты парламента от левых партий, в том числе кандидаты на пост президента.

Движение, которое начиналось как акция учеников старших классов, возмущенных переполненными школами, нехваткой преподавателей и повышенными нагрузками, превратилась в могучую волну общенациональных протестов, ставящих президента Макрона и его правительство в тяжелую ситуацию. И это за полгода до выборов главы государства.

Самым тревожным для властей, да и для французов в целом, стало то, что акции быстро перестали быть мирными и цивилизованными.

Во многих городах они вылились в акты вандализма, когда лицеисты, протестующие против нехватки школ, эти самые школы громят и поджигают, а учителей, которых тоже не хватает, избивают и унижают, снимая все это на мобильные телефоны и выкладывая в соцсетях.

Наиболее агрессивно вела себя молодежь из пригородов, населенных в основном мигрантами и их потомками, которые хотя формально и имеют французское гражданство, на демонстрации предпочитают выходить под палестинскими или алжирскими флагами. Именно с этой публикой и пытаются сейчас заигрывать представители самой радикальной из левых партий — «Непокоренной Франции» Жан-Люка Меланшона. Дальше всех своих однопартийцев зашел мэр города Сен-Дени в окрестностях Парижа, выходец из семьи иммигрантов из Мали Балли Багайоко. Он исполнил танец на фоне подожженного вандалами мусорного бака, а затем стал брататься с ними, по сути, выражая солидарность с самыми агрессивными протестующими.

Когда-то Сен-Дени, в церкви которого находилась усыпальница королей, был одним из символов французской государственности, а сегодня избранный его жителями градоначальник фактически становится во главе толпы погромщиков.

В защиту насилия как «легального средства борьбы за свои права» высказались еще несколько видных деятелей «Непокоренной Франции», в том числе депутаты Национального собрания. И все это дало повод их политическим противникам из правого лагеря поставить вопрос о запрете партии и, следовательно, снятии Меланшона с президентских выборов.

И вот тут может возникнуть интересная коллизия. По состоянию на сегодняшний день именно Меланшон выходит во второй тур, где он будет противостоять Марин Ле Пен. И в этой гипотетической дуэли самый радикальный из левых политиков Франции сокрушительно проигрывает. Но если допустить, что ему запретят идти на выборы, во втором туре госпоже Ле Пен будет противостоять более умеренный, центристский кандидат. И у системных, традиционных политических сил появится шанс помешать ее победе, которую многие в окружении президента Макрона так боятся.

Пока вариант с отстранением Меланшона кажется маловероятным. Но если «бунт лицеистов» и дальше будет катиться по стране, ввергая ее в хаос, если будет продолжаться охота на полицейских и учителей, если политики из «Непокоренной Франции» продолжат подстрекать к насилию, власть может использовать это как повод и перевернуть весь электоральный расклад, который пока ничего хорошего ей не сулит.

Максим Юсин