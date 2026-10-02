Лицейские против полицейских

Манифестации и забастовки во французских лицеях рискуют перерасти в городские беспорядки. За последние дни движение французских старшеклассников, начавшееся в нескольких школах парижского пригорода, распространилось по всей стране и вошло в университеты. Профсоюзы учащихся призывают к массовой демонстрации 6 октября. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия массовых протестов во Франции

Фото: Nacho Doce / Reuters Последствия массовых протестов во Франции

Фото: Nacho Doce / Reuters

Лицеисты из парижских пригородов выступили, в сущности, не против учебы, а за нормальную школу. И неслучайно это началось не в больших городах. Именно в предместьях школы испытывают больше всего проблем, от которых хотя бы отчасти ограждены городские частные и смешанные учебные заведения.

Не хватает учителей, классы переполнены, школьные здания ветшают, расписания становятся все жестче. Плохо работает адски сложная компьютерная система поступления в университеты Parcoursup, а испытания на едином государственном экзамене BAC становятся все труднее для учащихся, уровень знаний которых, согласно последним исследованиям во Франции, резко упал.

До этого момента политикам остается только признать, что тревога молодежи понятна. По словам социологов, у нее даже слишком много причин. Войны, климат, цены, государственный долг, неопределенность бюджета, давление искусственного интеллекта, страх безработицы. Для взрослого это выглядит как список всех на свете проблем. Для подростка это сводится к одному вопросу: что будет с его будущим?

Однако, как всегда в последние годы во Франции, протесты не останавливаются на грани легального. Так было с «желтыми жилетами», которые начали с понятных требований и петиций, а закончили уличной войной. То же происходило с протестами во время пенсионной реформы.

Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре заявил, что считает сами требования и жалобы лицеистов обоснованными, но при этом подчеркнул: «Насилие никогда не бывает легитимным».

Он посетовал, что мирное движение старшеклассников «оказалось в заложниках у крайне агрессивных групп» и ультралевых группировок.

Это тоже привычная история: к любым протестам присоединяются банды молодежи из пригородов, которым важны уже не требования и не политика, а сам азарт грабежей и погромов. Поводом может быть и недовольство студентов, и победа или поражение в футбольном матче, да хоть бы и празднование Нового года. В пригородах, где с агрессивной молодежью предпочитают не ссориться, этот симбиоз идейных протестующих и хулиганов особенно отчетлив. Мэр Сен-Дени Балли Багайоко, выступая перед учениками бунтующего лицея имени Поля Элюара, сказал, что «насилие в какой-то момент может быть легитимным». Премьер-министр Себастьен Лекорню назвал подобные заявления «безответственной эскалацией» и заявил, что превращать гнев школьников в инструмент партийной борьбы — большая ошибка.

После экстренного заседания межведомственной кризисной группы в резиденции премьер-министра в Матиньонском дворце власти заявили, что за протестами видна «рука» «Непокорившейся Франции» (LFI) и ее «прокси» и что движение учащихся «перехвачено» ультралевыми группировками. Лидеры партии это отвергают и обвиняют правительство в том, что оно придумывает несуществующий заговор.

«Я призываю к дисциплине борьбы. Нет никакого смысла что-либо поджигать! Мы призываем к ненасильственным методам борьбы, и ни к чему другому»,— написал глава LFI Жан-Люк Меланшон в соцсети X. На обвинения в организации школьных протестов он ответил с привычной издевкой, предложив считать происходящее «первым массовым движением, созванным методом телепатии».

«Нет ни листовки, ни речи, ни призыва со стороны хоть одного "непокорившегося" выйти на улицы,— заявил он.— Для нас, "непокорившихся", честь быть признанными молодежью лицеев в качестве союзников».

Именно на это указывают правые наблюдатели, говоря о том, что протестующие на самом деле не столько спасают лицеи, сколько готовят выигрышное поле для кандидата крайне левых на президентских выборах. Задачу Меланшона они видят в том, чтобы максимально политизировать учащихся, поссорить их с центристами и правыми, посеять вражду к властям и в конечном итоге привести совершеннолетних манифестантов на избирательные участки, куда они, как и в прошлые годы, совершенно не собирались идти.

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Это тем более важно для партии LFI с учетом того, что в последних предвыборных опросах кандидат Меланшон явно проседает и не может соперничать с крайне правой Марин Ле Пен. Некоторые правые обозреватели даже пугают тем, что, воспламеняя в переносном и буквальном смысле лицеи, меланшонисты готовятся чуть ли ни к восстанию, которое они намерены устроить на улицах после более чем вероятного проигрыша на выборах.

Пока что протесты не ослабевают. В новостных лентах — подожженные мусорные баки, направленные на полицию фейерверки, разбитые автобусные остановки, нападения на директоров и учителей, пожары в нескольких лицеях. В некоторых городах пришлось остановить общественный транспорт. 1 октября были задержаны 1949 человек, 305 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения.

Профсоюзы учащихся призывают к массовой демонстрации 6 октября. Города побаиваются возвращения «желтых жилетов» и «черных блоков». Полиция жалуется, что ей трудно наводить порядок, имея перед собой не матерых правонарушителей, а озлобленных подростков. Власти просят родителей увести детей с улиц и грозят заставить платить за ущерб, причиненный их детьми. Но об этом говорят уже не первый год, а реальные санкции применяются очень редко. И вообще кто слушает родителей?