Параметры будущего конгресс-центра «Нижний экспо» скорректировали

Минград Нижегородской области в конце сентября 2026 года выдал АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (МАНН) новое разрешение на подготовку проекта планировки и межевания (ППМ) территории под строительство конгресс-центра «Нижний экспо» на улице Безводной. Приказ подписан взамен аналогичного от июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Площадь территории в границах подготовки ППМ увеличена с 27,8 до 29,3 га, застройки — уменьшена с 77,84 тыс. до 69 тыс. кв. м. Суммарная площадь здания при этом увеличена со 103,65 тыс. до 116,9 кв. м. Этажность планируется переменной — от одного до трех этажей, а не двух, как было ранее. Все эти параметры при разработке проекта будут уточняться.

Срок действия разрешения, как и прежде, составляет один год. То есть, теперь подготовить документацию требуется до конца сентября 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», руководство «Аэропортов регионов» и правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве «Нижний экспо» в июне 2025 года. Объем инвестиций в проект оценен в 18 млрд руб.

Галина Шамберина