Минград выдал разрешение на планировку территории под «Нижний экспо»

АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (МАНН, входит в «Аэропорты регионов») получило разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории для размещения конгресс-центра «Нижний экспо». Соответствующий приказ регионального минграда от 11 июня 2025 года опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Границы планировки территории под размещение «Нижний экспо» около аэропорта

Фото: Минград Нижегородской области Границы планировки территории под размещение «Нижний экспо» около аэропорта

Фото: Минград Нижегородской области

Обращение от АО «МАНН» на получение этого разрешения поступило 22 мая. Аэропорт в срок до 11 июня 2026 года должен подготовить проект планировки для 27,8 га территории на улице Безводной, с восточной стороны воздушной гавани.

Разрабатывать документацию заявитель будет за счет собственных средств. По предварительным данным, общая площадь двухэтажного центра запланирована в объеме 103,65 тыс. кв. м., площадь застройки — 77,84 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Приволжье», руководство «Аэропортов регионов» и правительство Нижегородской области 20 июня заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве «Нижний экспо». Объем инвестиций в проект оценен в 18 млрд руб.

Галина Шамберина