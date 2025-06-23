Минград выдал разрешение на планировку территории под «Нижний экспо»
АО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (МАНН, входит в «Аэропорты регионов») получило разрешение на подготовку проекта планировки и межевания территории для размещения конгресс-центра «Нижний экспо». Соответствующий приказ регионального минграда от 11 июня 2025 года опубликован на сайте ведомства.
Границы планировки территории под размещение «Нижний экспо» около аэропорта
Фото: Минград Нижегородской области
Обращение от АО «МАНН» на получение этого разрешения поступило 22 мая. Аэропорт в срок до 11 июня 2026 года должен подготовить проект планировки для 27,8 га территории на улице Безводной, с восточной стороны воздушной гавани.
Разрабатывать документацию заявитель будет за счет собственных средств. По предварительным данным, общая площадь двухэтажного центра запланирована в объеме 103,65 тыс. кв. м., площадь застройки — 77,84 тыс. кв. м.
Как писал «Ъ-Приволжье», руководство «Аэропортов регионов» и правительство Нижегородской области 20 июня заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве «Нижний экспо». Объем инвестиций в проект оценен в 18 млрд руб.