Строительство «Нижний экспо» у аэропорта оценили в 18 млрд рублей

Правительство Нижегородской области заключило соглашение с АО «УК «Аэропорты регионов» для создания конгрессно-выставочного центра «Нижний экспо» рядом с Международным аэропортом имени Чкалова. Объем инвестиций предварительно оценен в 18 млрд руб., сообщили в региональном правительстве 20 июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Документ подписали замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков и директор по взаимодействию с госорганами УК «Аэропорты регионов» Роман Александров на Петербургском международном экономическом форуме.

Планируется, что площадь комплекса составит более 100 тыс. кв. м. В его состав войдут экспоцентр, конгресс-центр и гостиницы с сопутствующей инфраструктурой. По словам Егора Полякова, выставочный центр будет рассчитан на мероприятия всех уровней.

В рамках соглашения компания будет содействовать правительству региона в части разработки документации по планировке территории будущего экспоцентра. Источники и модель финансирования проекта еще определяются.

О том, что Корпорация развития Нижегородской области договаривается с УК «Аэропорты регионов» о строительстве конгресс-центра, «Ъ-Приволжье» писал в декабре прошлого года.

Планы строительства конгресс-центра еще в 2019 году руководство области представляло председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову. Инвестиции в объект площадью 42 тыс. кв. м тогда оценивали в 20 млрд руб. с примерными сроками окупаемости в течение 17 лет. На тот момент предполагалось, что он будет включать Всероссийский институт повышения производительности труда.

Галина Шамберина