Атаки БПЛА на регионы России

Минобороны РФ ежедневно публикует отчеты о работе дежурных средств ПВО. С начала 2026 года над 54 регионами, а также акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей было «перехвачено и уничтожено» более 87,5 тыс. украинских БПЛА, в среднем по 9,7 тыс. в месяц. В августе сбили рекордное число дронов (18,2 тыс.), в сентябре показатель сократился до 14,7 тыс.

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По подсчетам «Ъ», основываясь на отчетах оборонного ведомства, в среднем дежурные силы ПВО сбивают 325 БПЛА за сутки. В начале года они в среднем перехватывали в день по 118 БПЛА, в конце лета — 588 БПЛА, в сентябре — 491 БПЛА. Самые массированные атаки, как правило, происходят ночью. К ним можно отнести налеты в ночь на 18 августа (сбит 971 БПЛА над 16 регионами), в ночь на 20 августа (726 БПЛА, 19 регионов) и в ночь на 20 сентября (1110 БПЛА, 20 регионов).

Среди самых упоминаемых Министерством обороны регионов, над территорией которых сбивали беспилотники,— Белгородская (631 упоминание), Курская (600), Брянская (547) области и Республика Крым (498). В топ-10 также входят Краснодарский край, Калужская область, Московский регион (Москва и Подмосковье), Ростовская, Тульская и Орловская области. 9 сентября БПЛА впервые атаковали арктическую часть Урала в Ямало-Ненецком автономном округе.