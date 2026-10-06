Террористы напали с неба

В ночь на 6 октября российские силы ПВО отразили одну из самых масштабных за последний год атак беспилотников ВСУ на Московский регион. Всего в сторону столицы враг запустил 650 дронов, 105 из которых сбили на подлете к Москве. Жертвами атаки стали два жителя Подмосковья, еще девяти потребовалась медицинская помощь. Происшедшее расследуется как теракт.

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По информации Минобороны, первые дроны противовоздушные силы начали сбивать над российскими регионами уже вечером 5 октября, с 20:00. Всего оборонное ведомство заявило о перехвате 868 украинских БПЛА. Местные власти сообщали о 19 сбитых беспилотниках в Смоленской области, 46 — в Калужской области, а также 33 и 2 дронах в Тульской и Рязанской областях соответственно. ПВО работала в Тверской, Орловской, Липецкой, Брянской, Белгородской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и акватории Азовского моря.

Первое сообщение о перехвате БПЛА в Московской области мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал в 2:27 мск: тогда противовоздушные силы нейтрализовали 13 дронов. В следующие два часа глава города еще несколько раз сообщал об уничтожении в сумме 80 дронов. Всего же, по информации господина Собянина, с 20:30 5 октября до 5:00 6 октября в сторону Москвы летели 650 беспилотников, большинство из которых перехватили на дальних рубежах. При этом 105 БПЛА уничтожили уже на подлете к столице. Уже утром, с 7:46 до 9:24 мск, силы ПВО сбили еще 68 дронов. Взрывы звучали неподалеку от деревни Ляхово в Домодедовском округе, Наро-Фоминска и в Истринском муниципальном округе. Из-за угрозы БПЛА все четыре столичных аэропорта вводили временные ограничения на взлет и посадку самолетов.

Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, жертвами налета стали два человека. В домодедовском Барыбино под завалами частного дома нашли тело 71-летнего мужчины. Также пострадала находившаяся в доме женщина. 20-летний мужчина погиб в поселке Радумля городского округа Солнечногорск. Ранения получили еще восемь жителей. Так, осколочные ранения получил мужчина в Покровском, его госпитализировали. Двух жителей Ядромино и Горок в Истре также отправили в больницы, одному из них потребовалась операция. Еще трем людям понадобилась помощь врачей в Ляхово, но от госпитализации они отказались.

По информации господина Воробьева, повреждения получили 47 частных домов в Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре.

Также в селе Лобаново в Домодедово были повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме и здание котельной. Кроме того, в Истре и Ступино от обломков досталось трем автомобилям, а в солнечногорской деревне Литвиново начался пожар после их падения на территории склада. Утром возгорание уже ликвидировали.

По факту налета в Главном следственном управлении СКР возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).

Прошедшая атака на Москву стала одной из самых массированных за последний год. Самая же крупная была зафиксирована в ночь на 20 сентября: тогда силы ПВО сбили более 1,6 тыс. БПЛА, из которых 450 — на подлете к Москве. До этого о перехвате 548 летевших на Москву дронов господин Собянин сообщал в ночь на 3 сентября, а более 600 беспилотников сбили с вечера 15 августа до утра 16 августа.

Никита Черненко