На стоянке в Солнечногорске повреждено 19 машин из-за атаки БПЛА

БПЛА упал на автостоянку в деревне Дурыкино в подмосковном Солнечногорске. Повреждения получили 19 машин, сообщил глава округа Константин Михальков.

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На месте произошел пожар, его уже потушили. По словам господина Михалькова, пожарные прибыли за 10 минут, что «позволило избежать серьезных потерь». Спецслужбы оценивают ущерб, пострадавших нет.

За ночь над Подмосковьем уничтожили 185 беспилотников. При атаке погибли два человека, пострадали девять. В Солнечногорском округе произошел пожар на складе в деревне Литвиново.