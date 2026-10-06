Война в Йемене может стать региональной

Военный альянс Турции, Пакистана и Саудовской Аравии, созданный в августе в Мекке, переходит к реализации обязательств по коллективной обороне. На встрече в Эр-Рияде 5 октября члены альянса договорились о размещении турецких и пакистанских войск в саудовском королевстве для его защиты от йеменских хуситов. Союз Эр-Рияда, Анкары и Исламабада, провозгласивший своей целью обеспечение безопасности в Персидском заливе, бросил вызов поддерживающему хуситов Ирану. Противниками союза также станут Израиль и Индия, имеющие конфликтные отношения со странами Мекканского пакта и укрепляющие свои оборонные связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совещание представителей стран-членов военного альянса Турции, Пакистана и Саудовской Аравии

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters Совещание представителей стран-членов военного альянса Турции, Пакистана и Саудовской Аравии

Фото: Saudi Press Agency / Handout / Reuters

Экстренное заседание Стратегического политического и оборонного комитета государств—членов Мекканского альянса — Саудовской Аравии, Турции и Пакистана — проходило в условиях эскалации в Йемене и растущих угроз безопасности активно вовлеченному в этот конфликт саудовскому королевству (см. “Ъ” от 6 октября).

В ходе заседания его участники приняли решение назначить первым генеральным секретарем Мекканского альянса отставного пакистанского генерал-лейтенанта Наумана Мехмуда, который будет занимать этот пост в течение трех лет.

Главным итогом встречи в Эр-Рияде стала договоренность разместить на территории саудовского королевства военные контингенты Турции и Пакистана для его защиты от йеменских хуситов.

«Стратегический политический и оборонный комитет Мекканского соглашения постановил немедленно перейти к реализации обязательств по коллективной обороне, предоставить военные силы и средства, а также обеспечить их быстрое развертывание на территории Саудовской Аравии»,— говорится в совместном заявлении трех стран—членов Мекканского пакта.

Участники встречи в Эр-Рияде также отметили, что «безопасность каждой из трех стран—участниц соглашения является неотъемлемой частью их коллективной безопасности».

Назвав неотложной задачей тройственного альянса обеспечение безопасности Саудовской Аравии, глава МИД Турции Хакан Фидан на итоговой пресс-конференции оценил переговоры в Эр-Рияде как «продуктивные». «Мы обсудили, что можно сделать в военном, техническом и институциональном плане, куда движется наш Мекканский оборонный альянс и что можно предпринять в связи с этой проблемой»,— сообщил Хакан Фидан.

Йеменские хуситы немедленно бросили вызов договоренностям Мекканского альянса и дали понять, что предполагаемое вовлечение в военный конфликт Турции и Пакистана их не остановит.

Как сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя движения «Ансар Аллах» Яхью Сари, силы йеменских хуситов 5 октября атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде, а также нефтеперерабатывающий завод компании Aramco в Рабихе.

В тот же день вооруженные формирования хуситов нанесли удары по позициям саудовских войск в двух провинциях Йемена, поразив их живую силу и технику.

Эскалация в Йемене, создающая растущие проблемы для безопасности Саудовской Аравии, ставит ее двух союзников по Мекканскому пакту — Турцию и Пакистан — перед непростым вопросом о том, как далеко может зайти их вовлеченность в конфликт и в какой степени они смогут позволить себе принять участие в реализации провозглашенного «тройственным союзом» в августе этого года принципа «коллективной обороны».

Рассуждения об этом принципе в отношениях трех региональных государств уже породили предположения о возможности формирования некоего восточного аналога НАТО с его статьей 5 Североатлантического договора.

Однако в принятом в Эр-Рияде заявлении ничего не сообщается о сроках реализации достигнутых договоренностей, о численности перебрасываемых в Саудовскую Аравию турецкого и пакистанского контингентов, а также о том, в чем будет состоять их миссия. Также остается неясным, может ли провозглашенный членами Мекканского пакта принцип коллективной обороны подтолкнуть их к тому, чтобы отправиться защищать воюющего саудовского союзника уже на территории самого Йемена.

«Пакистан полностью поддерживает Королевство Саудовская Аравия — как дипломатически, так и физически. Я бы хотел подчеркнуть слово "физически": мы пойдем на все, сделаем все, о чем нас попросят, не остановимся ни перед чем»,— пообещал в интервью газете Arab News гендиректор межведомственной службы по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана генерал Ахмед Шариф Чоудри.

В отличие от решительного настроя Исламабада турецкое руководство четко дает понять, что воевать с хуситами Анкара не намерена.

Как заявил в интервью журналу Newsweek президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, участие в оборонном пакте не обязывает страны-члены вступать в вооруженный конфликт в случае нападения на одного из партнеров.

«Страны будут реагировать на основе запросов и нужд страны, на которую нападут. Помощь может быть в форме поддержки в сфере разведданных, логистики или боеприпасов»,— заявил президент Эрдоган, по словам которого присоединение стран-партнеров к вооруженному конфликту в целом возможно, но при этом не является автоматическим.

Принятое на совещании в Эр-Рияде решение встать на защиту саудовского королевства путем отправки туда турецких и пакистанских войск станет критическим тестом на жизнеспособность нового «тройственного союза», который, с одной стороны, теперь должен будет доказать свою способность не стать «бумажным тигром» и превратиться в новый региональный центр обеспечения безопасности, с другой — не создать себе новые проблемы и конфликты в отношениях с другими влиятельными государствами соседних регионов.

В случае более активного вовлечения Турции и Пакистана в войну с хуситами это неизбежно приведет к обострению их отношений с поддерживающим хуситов соседним Ираном, чего Анкара и Исламабад предпочли бы избежать.

Ведущие индийские эксперты и СМИ называют Мекканский пакт геополитическим вызовом и угрозой безопасности не только Индии, но и Израилю, отношения с которым в период правления премьер-министра Нарендры Моди были подняты до уровня стратегического партнерства.

С учетом того что Индия и Израиль имеют разные по своей природе, но при этом конфликтные отношения с Пакистаном и Турцией, их совместным ответом на создание союза Эр-Рияда, Анкары и Исламабада станет укрепление индийско-израильского оборонного сотрудничества.

Сергей Строкань