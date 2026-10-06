«Интерфакс» узнал о возможном снятии запрета на экспорт дизеля для отдельных производителей

Власти рассматривают частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива в октябре для некоторых компаний-производителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их словам, такие меры могут принять, чтобы избежать затоваривания части НПЗ. Для каких компаний могут допустить послабления, пока неизвестно.

Запрет на экспорт дизтоплива в России ввели в сентябре 2025 года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. В июле 2026-го правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц, позднее правительство дважды его продлевало. Исключение сделали для ввоза дизтоплива по международным соглашениям и гуманитарных поставок. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак говорил, что на российском рынке нет недостатка дизельного топлива. Согласно обзору S&P Global Commodities at Sea, в конце сентября Россия сократила экспорт дизтоплива в два раза.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо слилось с юга».