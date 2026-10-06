«Интерфакс» узнал о возможном снятии запрета на экспорт дизеля для отдельных производителей
«Интерфакс»: отдельным производителям могут разрешить экспорт дизеля
Власти рассматривают частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива в октябре для некоторых компаний-производителей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. По их словам, такие меры могут принять, чтобы избежать затоваривания части НПЗ. Для каких компаний могут допустить послабления, пока неизвестно.
Запрет на экспорт дизтоплива в России ввели в сентябре 2025 года. Сначала он действовал только для трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 млн т в год. В июле 2026-го правительство распространило эмбарго на всех производителей топлива на месяц, позднее правительство дважды его продлевало. Исключение сделали для ввоза дизтоплива по международным соглашениям и гуманитарных поставок. На прошлой неделе вице-премьер Александр Новак говорил, что на российском рынке нет недостатка дизельного топлива. Согласно обзору S&P Global Commodities at Sea, в конце сентября Россия сократила экспорт дизтоплива в два раза.
Подробности — в материале «Ъ» «Топливо слилось с юга».
Для нефтеперерабатывающих заводов экспорт служит способом поддерживать загрузку производства и не допускать накопления избыточного дизтоплива. Поэтому при закрытом внешнем рынке ограничения могут ухудшать рентабельность переработки, даже если внутренний рынок обеспечен топливом.
Решение об исключениях предполагает оценку не только объема выпуска конкретного производителя, но и его запасов и динамики внутреннего спроса. Такой подход позволяет сопоставить риск избытка топлива на отдельных НПЗ с необходимостью сохранить достаточные поставки для российского рынка; при этом продление ограничений, по оценке эксперта, способно снижать биржевые цены за счет перенаправления объемов внутрь страны.