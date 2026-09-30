Топливо слилось с юга

Россия сократила экспорт дизтоплива и газойлей в два раза на неделе 17–24 сентября, а отгрузки через Черное море впервые вовсе обнулились. Экспорт в том числе для НПЗ ограничен, за исключением поставок по межправительственным соглашениям: в таком виде эмбарго продлено до 31 октября. Это необходимо для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке, в том числе в условиях повышенного спроса в период уборочной кампании, поясняют в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Экспорт дизтоплива и газойлей из России через Черное море на неделе 17–24 сентября впервые в истории наблюдений сократился до нуля, говорится в обзоре S&P Global Commodities at Sea (CAS). Неделей ранее, по данным аналитиков, из Новороссийска было отгружено 66 тыс. тонн дизтоплива, в предыдущие пять недель — по 51 тыс. тонн, а в 2025 году — по 200 тыс. тонн в неделю.

Отгрузки через Черное море сократились в условиях ограничений на экспорт российского дизтоплива и повышенных рисков для судоходства в акватории.

Комитет по военным рискам (Joint War Committee, JWC) 16 сентября распространил статус зоны повышенного военного риска на все Черное море, за исключением территориальных вод Турции, Румынии, Болгарии и Грузии. Согласно Platts, дополнительная премия за риск для нефти, отгружаемой из черноморских портов, с начала года к 21 сентября выросла в три раза, до $2,9 за баррель.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что грузоотправители сейчас максимально перестраховываются, и даже высокая стоимость фрахта зачастую не может перебить их опасений. Обнуление экспорта — наложение страхового и операционного риска поверх уже действующих ограничений, добавляет портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

По данным CAS, экспорт российского дизтоплива 17–24 сентября продолжался только в порту Приморск, за неделю отгрузки снизились примерно в два раза, до 81 тыс. тонн. Все грузы предназначались для Марокко и Венесуэлы, тогда как на предшествующей неделе поставки шли минимум по пяти направлениям, включая Турцию, Марокко и Сингапур, уточняют аналитики.

С 1 по 24 сентября, согласно CAS, Россия сократила экспорт дизтоплива и газойлей на 16% относительно августа и на 37% с июля, до 448 тыс. тонн.

Морской экспорт авиационного топлива и бензина из России отсутствует две недели подряд, отмечается в обзоре.

С 8 июля 2026 года экспорт дизтоплива из России ограничен в том числе для НПЗ. Эмбарго не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям. Изначально ограничение для НПЗ действовало по 31 августа, затем было продлено по 30 сентября, а потом — до 31 октября. Для остальных участников рынка запрет сохраняется по 31 января 2027 года, на этот же срок установлено эмбарго на экспорт бензина, в том числе для НПЗ.

783 тысячи баррелей в сутки составлял экспорт дизтоплива из России в 2025 году, по данным JODI и ОПЕК.

В правительстве 30 сентября сообщили, что решение о продлении ограничений на экспорт дизельного, судового топлива и газойлей для непосредственных производителей принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке, в том числе в условиях повышенного спроса в период уборочной кампании.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что на сегодня запасы зимних сортов дизтоплива созданы в полном объеме, ежегодно с конца октября в связи с сезонным ростом спроса на внутреннем рынке реализуется поэтапное увеличение производства. Минэнерго продолжает мониторинг ситуации, в приоритете обеспечение внутреннего рынка, добавили там.

Как пишет со ссылкой на источники в своем обзоре агентство Platts (есть у “Ъ”), наблюдаемые на конец сентября перебои в работе российских НПЗ прежде всего приводят к снижению предложения бензина, тогда как объемов дизтоплива было достаточно и заводы переходили на выпуск и реализацию марок дизтоплива с улучшенными низкотемпературными характеристиками.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков говорит, что запрет на экспорт дизтоплива был продлен, несмотря на сигналы нефтекомпаний о его избыточности — продукта на внутреннем рынке достаточно, и периодически возникают излишки. По его словам, аграрное лобби, заинтересованное в сохранении запрета на сентябрь—октябрь, в данном случае оказалось сильнее. По его мнению, в ноябре, если не произойдет новых внеплановых остановок НПЗ, ограничения будут сняты. В ноябре шанс на снятие эмбарго уже существенно выше в условиях выхода заводов из плановых ремонтов и сезонного снижения спроса, считает и Сергей Фролов. Игорь Юшков добавляет, что демпфер компенсирует нефтекомпаниям выпадающие доходы, но экспорт в моменте остается выгоднее.

Ольга Озембловская, Анатолий Костырев