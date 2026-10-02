Новак: в России достаточно дизеля, но есть нехватка бензина

На российском рынке не зафиксировано недостатка дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти отмечают нехватку бензина, но принимают меры по недопущению дефицита.

Вице-премьер напомнил, что правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов из стран ближнего и дальнего зарубежья. «Дизельное топливо производится в необходимом объеме и поставляется на внутренний рынок, дефицита нет, керосин производится. Что касается бензина, мы наблюдаем незначительный дефицит сегодня на рынке»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

Согласно обзору S&P Global Commodities at Sea, в конце сентября Россия сократила экспорт дизтоплива и газойлей в два раза, а отгрузки через Черное море впервые вовсе обнулились. Экспорт в том числе для НПЗ ограничен, за исключением поставок по межправительственным соглашениям: в таком виде эмбарго продлено до 31 октября. В правительстве говорили, что это необходимо для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо слилось с юга».