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Новак: в России достаточно дизеля, но есть нехватка бензина

На российском рынке не зафиксировано недостатка дизельного топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, власти отмечают нехватку бензина, но принимают меры по недопущению дефицита.

Вице-премьер напомнил, что правительство вместе с компаниями обеспечивает дополнительный ввоз нефтепродуктов из стран ближнего и дальнего зарубежья. «Дизельное топливо производится в необходимом объеме и поставляется на внутренний рынок, дефицита нет, керосин производится. Что касается бензина, мы наблюдаем незначительный дефицит сегодня на рынке»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

Согласно обзору S&P Global Commodities at Sea, в конце сентября Россия сократила экспорт дизтоплива и газойлей в два раза, а отгрузки через Черное море впервые вовсе обнулились. Экспорт в том числе для НПЗ ограничен, за исключением поставок по межправительственным соглашениям: в таком виде эмбарго продлено до 31 октября. В правительстве говорили, что это необходимо для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.

Подробности — в материале «Ъ» «Топливо слилось с юга».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Нехватка бензина имеет не только производственное, но и логистическое измерение. В июне 2026 года сообщалось, что общих объемов топлива на российском рынке хватает, однако переброска с востока в центральные регионы осложнена недостаточно развитой железнодорожной сетью; для бензина импорт может использоваться для закрытия локальных дефицитов, в частности на юге и Дальнем Востоке.

С дизельным топливом ситуация в июле 2026 года поддерживалась в том числе запретом на экспорт, а в сентябре 2023 года объем его производства оценивался примерно вдвое выше внутреннего потребления. Дополнительные поставки бензина способны восполнить нехватку, но их ограничением остается цена импорта.

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