Производитель вакцины для собак «Мультикан-8» прокомментировал уголовное дело
Производящая вакцину «Мультикан-8» компания «Ветбиохим» оказывает содействие следственным органам, сообщили ТАСС в компании. После проверки серии вакцины было возбуждено уголовное дело.
«Мы не уходим от ответственности и не закрываемся от общественности и следствия. "Ветбиохим" заинтересован в полном и всестороннем расследовании и ситуации, и выяснении всех причин произошедшего. Мы... предоставляем запрашиваемые документы, даем соответствующие пояснения»,— заверили в «Ветбиохиме».
В августе из нескольких регионов России стали поступать сообщения о случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8». В сентябре Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий № 20, 21, а также вакцины «Мультикан-6» серий № 11, 12. «Ветбиохим» остановил выпуск вакцин. Прокуратура выяснила, что компания-изготовитель использовала поддельный паспорт качества на одну из серий вакцины.
О претензиях к препарату — в материале «Ъ» «Собачье дело каждого».
Уголовное дело в отношении производителя вакцины «Мультикан-8» последовало за установлением прокуратурой факта использования поддельного паспорта качества на одну из серий препарата. При возникновении претензий к качеству вакцин рекламации направляются во Всероссийский государственный научно-контрольный институт, который изымает архивную серию и проводит ее независимую оценку безопасности. Проверка должна определить, возникли ли проблемы с вакциной непосредственно на производстве или у отдельных дистрибуторов.
Сокращение доли «Мультикана» на рынке может привести к перебоям поставок и снижению доступности вакцины. Владельцы питомцев и клиники, вероятно, будут переходить на другие российские и импортные препараты, несмотря на их более высокую цену.