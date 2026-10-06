Производитель вакцины для собак «Мультикан-8» прокомментировал уголовное дело

Производящая вакцину «Мультикан-8» компания «Ветбиохим» оказывает содействие следственным органам, сообщили ТАСС в компании. После проверки серии вакцины было возбуждено уголовное дело.

«Мы не уходим от ответственности и не закрываемся от общественности и следствия. "Ветбиохим" заинтересован в полном и всестороннем расследовании и ситуации, и выяснении всех причин произошедшего. Мы... предоставляем запрашиваемые документы, даем соответствующие пояснения»,— заверили в «Ветбиохиме».

В августе из нескольких регионов России стали поступать сообщения о случаях гибели собак после вакцинации «Мультиканом-8». В сентябре Россельхознадзор приостановил обращение «Мультикана-8» серий № 20, 21, а также вакцины «Мультикан-6» серий № 11, 12. «Ветбиохим» остановил выпуск вакцин. Прокуратура выяснила, что компания-изготовитель использовала поддельный паспорт качества на одну из серий вакцины.

О претензиях к препарату — в материале «Ъ» «Собачье дело каждого».