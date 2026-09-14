Финляндия присоединится к проекту Франции по «продвинутому ядерному сдерживанию»

Финляндия решила присоединиться к проекту продвинутого ядерного сдерживания, инициированному Францией. Об этом руководители двух стран объявили в совместном заявлении, опубликованном Елисейским дворцом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Abdul Saboor / Reuters Президент Финляндии Александр Стубб

Фото: Abdul Saboor / Reuters

«Это решение, принимаемое в соответствии с международными обязательствами обеих стран, является важным шагом для обеспечения европейской безопасности и развития двустороннего сотрудничества», — указывается в публикации.

Стороны отмечают, что партнерство создаст возможность для «подачи стратегических сигналов» и позволит «управлять эскалацией на уровне ниже ядерного порога». В ближайшее время будет создана Группа по вопросам ядерного планирования, которая начнет реализацию этого сотрудничества, сообщается в заявлении.

Комментируя заключенное соглашение, финский президент Александер Стубб подчеркнул в X, что Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время. По его словам, французская инициатива не заменит и не будет пересекаться с ядерным сдерживанием в рамках НАТО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в марте 2026 года инициировал переход к «продвинутому ядерному сдерживанию». Проект предполагает расширение французского «ядерного зонтика» на Европу и увеличение количества боеголовок. Инициативу поддержали Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия.