Финляндия присоединится к проекту Франции по «продвинутому ядерному сдерживанию»
Финляндия решила присоединиться к проекту продвинутого ядерного сдерживания, инициированному Францией. Об этом руководители двух стран объявили в совместном заявлении, опубликованном Елисейским дворцом.
Президент Финляндии Александр Стубб
Фото: Abdul Saboor / Reuters
«Это решение, принимаемое в соответствии с международными обязательствами обеих стран, является важным шагом для обеспечения европейской безопасности и развития двустороннего сотрудничества», — указывается в публикации.
Стороны отмечают, что партнерство создаст возможность для «подачи стратегических сигналов» и позволит «управлять эскалацией на уровне ниже ядерного порога». В ближайшее время будет создана Группа по вопросам ядерного планирования, которая начнет реализацию этого сотрудничества, сообщается в заявлении.
Комментируя заключенное соглашение, финский президент Александер Стубб подчеркнул в X, что Финляндия не будет размещать на своей территории ядерное оружие в мирное время. По его словам, французская инициатива не заменит и не будет пересекаться с ядерным сдерживанием в рамках НАТО.
Президент Франции Эмманюэль Макрон в марте 2026 года инициировал переход к «продвинутому ядерному сдерживанию». Проект предполагает расширение французского «ядерного зонтика» на Европу и увеличение количества боеголовок. Инициативу поддержали Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция, Дания и Норвегия.
Участие во французском проекте означает для Финляндии прежде всего подключение к французским ядерным учениям и планированию, а не получение какого-либо контроля над французским арсеналом. В предусмотренных Парижем сценариях в угрожаемый период воздушный компонент французских ядерных сил может рассредоточиваться и развертываться на территории партнеров, тогда как союзникам отводится роль обеспечения и прикрытия французских ударных сил. Подобные учения Франция уже проводила, в частности, с Германией.
Конструкция не предполагает ни постоянного размещения ядерного оружия за границей, ни совместного принятия решений: на практике Париж готов максимум к совместным учениям. При этом Франция категорически подчеркивает сохранение абсолютного суверенитета в любых решениях, связанных со своим ядерным оружием, — позиция, которую она придерживается со времен Шарля де Голля.
Отдельная особенность инициативы в том, что она во многом завязана на личности Эмманюэля Макрона, который скоро покинет свой пост, — это создает дополнительную неопределенность относительно долгосрочной устойчивости проекта.