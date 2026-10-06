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Песков: Германия создает из России эфемерного врага

Власти Германии искусственно создают из России эфемерного врага для оправдания своих военных расходов на милитаризацию, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартина Йегера о риске вовлечения Германии в вооруженное противостояние с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Пескова, российская сторона слышала подобные обвинения «уже неоднократно». «Это, скажем так, такой прием информационный — искусственное создание эфемерного врага, для того чтобы оправдывать расходы на милитаризацию,— то, чем занимается ФРГ»,— сказал представитель президента на брифинге.

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На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что континентальный мирный порядок в Европе подвергается нападкам со стороны России. Господин Мерц утверждает, что именно для сдерживания Москвы немецкие власти «инвестируют в военную мощь и экономическую устойчивость страны». При этом в МИД ФРГ считают, что у Европы «есть шанс на хорошие отношения с Россией в будущем».

Составлено ИИ-Ассистентъ

В марте 2022 года обоснованием специального фонда на €100 млрд для военных нужд называлось усиление Бундесвера как сдерживающего фактора и выполнение обязательств Германии перед Европой и НАТО. В январе 2024 года к этому добавились учения и решение разместить немецкие военные бригады в Литве в ответ на возможные угрозы со стороны России.

В 2025 году Германия планировала довести оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2029 году и до 5% к 2035 году, а число закупаемых истребителей F-35A — с 35 до 50. Отдельное направление — реформа службы: выплаты новобранцам должны вырасти на 80%, что должно увеличить численность военнослужащих с 181 тыс. до 260 тыс., а резервистов — со 100 тыс. до 200 тыс.

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