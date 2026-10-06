Власти Германии искусственно создают из России эфемерного врага для оправдания своих военных расходов на милитаризацию, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартина Йегера о риске вовлечения Германии в вооруженное противостояние с Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Пескова, российская сторона слышала подобные обвинения «уже неоднократно». «Это, скажем так, такой прием информационный — искусственное создание эфемерного врага, для того чтобы оправдывать расходы на милитаризацию,— то, чем занимается ФРГ»,— сказал представитель президента на брифинге.

На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что континентальный мирный порядок в Европе подвергается нападкам со стороны России. Господин Мерц утверждает, что именно для сдерживания Москвы немецкие власти «инвестируют в военную мощь и экономическую устойчивость страны». При этом в МИД ФРГ считают, что у Европы «есть шанс на хорошие отношения с Россией в будущем».