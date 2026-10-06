Песков: Германия создает из России эфемерного врага
Власти Германии искусственно создают из России эфемерного врага для оправдания своих военных расходов на милитаризацию, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Мартина Йегера о риске вовлечения Германии в вооруженное противостояние с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По словам господина Пескова, российская сторона слышала подобные обвинения «уже неоднократно». «Это, скажем так, такой прием информационный — искусственное создание эфемерного врага, для того чтобы оправдывать расходы на милитаризацию,— то, чем занимается ФРГ»,— сказал представитель президента на брифинге.
На прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что континентальный мирный порядок в Европе подвергается нападкам со стороны России. Господин Мерц утверждает, что именно для сдерживания Москвы немецкие власти «инвестируют в военную мощь и экономическую устойчивость страны». При этом в МИД ФРГ считают, что у Европы «есть шанс на хорошие отношения с Россией в будущем».
В марте 2022 года обоснованием специального фонда на €100 млрд для военных нужд называлось усиление Бундесвера как сдерживающего фактора и выполнение обязательств Германии перед Европой и НАТО. В январе 2024 года к этому добавились учения и решение разместить немецкие военные бригады в Литве в ответ на возможные угрозы со стороны России.
В 2025 году Германия планировала довести оборонные расходы до 3,5% ВВП к 2029 году и до 5% к 2035 году, а число закупаемых истребителей F-35A — с 35 до 50. Отдельное направление — реформа службы: выплаты новобранцам должны вырасти на 80%, что должно увеличить численность военнослужащих с 181 тыс. до 260 тыс., а резервистов — со 100 тыс. до 200 тыс.