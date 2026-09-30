Глава МИД ФРГ заявил о шансе на хорошие отношения с Россией

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на заседании ПАСЕ заявил, что у Европы «есть шанс на хорошие отношения с Россией в будущем». Однако сейчас Евросоюзу нужно готовиться к защите от РФ, сказал он.

«Мы, естественно, ничего не имеем против россиян, против российского народа или против этой страны в целом... У нас есть большая проблема с действующим российским правительством. Поэтому на данный момент — и, вероятно, на обозримую перспективу — приходится констатировать, что безопасность в Европе у нас будет не с Россией, а только от нее»,— сказал господин Вадефуль.

При этом министр призвал страны ЕС определить будущий формат своих отношений с Москвой и участвовать в переговорах об окончании российско-украинского конфликта. По его словам, Европа не должна оставаться в стороне и ждать, когда Соединенные Штаты определят условия мира на континенте.