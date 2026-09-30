Глава МИД ФРГ заявил о шансе на хорошие отношения с Россией
Глава МИД Германии Вадефуль призвал ЕС готовиться к защите от России
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на заседании ПАСЕ заявил, что у Европы «есть шанс на хорошие отношения с Россией в будущем». Однако сейчас Евросоюзу нужно готовиться к защите от РФ, сказал он.
«Мы, естественно, ничего не имеем против россиян, против российского народа или против этой страны в целом... У нас есть большая проблема с действующим российским правительством. Поэтому на данный момент — и, вероятно, на обозримую перспективу — приходится констатировать, что безопасность в Европе у нас будет не с Россией, а только от нее»,— сказал господин Вадефуль.
При этом министр призвал страны ЕС определить будущий формат своих отношений с Москвой и участвовать в переговорах об окончании российско-украинского конфликта. По его словам, Европа не должна оставаться в стороне и ждать, когда Соединенные Штаты определят условия мира на континенте.
Практический способ для Европы не оставаться в стороне от переговоров — влиять не только на сам состав участников, но и на содержание возможного соглашения. В августе 2025 года Брюссель добивался, чтобы договоренности США и России учитывали вопросы безопасности Украины и всей Европы; министры ЕС тогда обсуждали стратегию дистанционного влияния на исход переговоров, а европейские лидеры пытались провести консультации с Дональдом Трампом до его встречи с Владимиром Путиным.
Отдельные меры по снижению напряженности могут служить промежуточным каналом такого влияния. Йоханн Вадефуль в сентябре 2026 года связывал возможное перемирие в акватории Черного моря с перспективой договориться о запрете ударов по энергетической инфраструктуре; еще в мае 2025 года он говорил, что прекращение огня достижимо, и обещал работать с администрацией США, несмотря на разногласия.