Мерц обвинил Москву в нарушении европейского порядка

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что континентальный мирный порядок в Европе подвергается нападкам со стороны России. Он добавил, что европейские страны работают над обеспечением надежного сдерживания Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Kuegeler / Reuters Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Как добавил Фридрих Мерц, безопасность Европы находится под угрозой в том числе из-за продолжающегося российско-украинского конфликта. «Это касается нас напрямую. Именно поэтому мы стремимся к дипломатическому урегулированию, хоть Москва и отказывается садиться за стол переговоров»,— сказал канцлер во время визита в германо-голландский армейский корпус в Мюнстере (цитата по сайту правительства Германии).

Господин Мерц заявил, что Европу «не останавливают гибридные атаки Москвы». По его словам, для сдерживания России власти Германии «инвестируют в военную мощь и экономическую устойчивость страны». Эти усилия, по его словам, с самого начала носят общеевропейский и трансатлантический характер.