Мерц обвинил Москву в нарушении европейского порядка
Мерц: миропорядок Европы подвергается нападкам со стороны России
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что континентальный мирный порядок в Европе подвергается нападкам со стороны России. Он добавил, что европейские страны работают над обеспечением надежного сдерживания Москвы.
Фото: Leon Kuegeler / Reuters
Как добавил Фридрих Мерц, безопасность Европы находится под угрозой в том числе из-за продолжающегося российско-украинского конфликта. «Это касается нас напрямую. Именно поэтому мы стремимся к дипломатическому урегулированию, хоть Москва и отказывается садиться за стол переговоров»,— сказал канцлер во время визита в германо-голландский армейский корпус в Мюнстере (цитата по сайту правительства Германии).
Господин Мерц заявил, что Европу «не останавливают гибридные атаки Москвы». По его словам, для сдерживания России власти Германии «инвестируют в военную мощь и экономическую устойчивость страны». Эти усилия, по его словам, с самого начала носят общеевропейский и трансатлантический характер.
Заявленное усиление сдерживания опирается на рост национальных расходов и расширение европейской военной опоры НАТО. В июне 2025 года Фридрих Мерц говорил, что Германия и Франция намерены довести базовые военные расходы до 3,5% ВВП, а расходы на сопутствующие оборонные цели — до 1,5%; в августе 2025 года он также связывал модернизацию военной службы с увеличением численности военнослужащих Германии со 180 тыс. до 260 тыс. к началу 2030-х годов.
Отдельный элемент этой конструкции — создание производственных мощностей, а не только закупка готовых систем. В мае 2025 года Германия планировала направить около €5 млрд на производство дальнобойного оружия, поставки ПВО и боеприпасов; соглашение с Украиной предусматривало промышленное сотрудничество в обеих странах без ограничений по дальности действия, а Германия и союзники по НАТО начали искать системы ПРО и ПВО, которые можно было бы передать Украине.
Сдерживание дополняется трансатлантическими мерами: в июне 2025 года Мерц призывал Дональда Трампа усилить санкционное давление на Россию, а в июле 2024 года США объявили о размещении в Германии наземных ракет средней и меньшей дальности, которые Олаф Шольц связывал со сдерживанием России. При этом в июле 2024 года Рольф Мютцених предупреждал, что повышение обороноспособности на фоне ухудшения отношений с Россией сопряжено со значительным риском непреднамеренной военной эскалации.