«Ажиотаж наверняка будет подогревать так называемый рекорд Уэйна Гретцки»

Александр Овечкин заявил, что текущий сезон НХЛ станет для него последним. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» призвал команду хорошо сыграть и насладиться моментом. В прошлом сезоне столичная команда не смогла пройти в play-off. В этом розыгрыше последний домашний матч для россиянина может пройти 4 апреля. Билеты на эту игру после заявления Овечкина подорожали до $6 тыс. Что ждать от спортсмена в этом сезоне? И стоит ли надеяться, что он еще сыграет в КХЛ? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Behnken / AP Фото: Jason Behnken / AP

Заявление Овечкина о завершении карьеры на старте сезона кажется шагом взвешенным. Это точно добавит на трибунах желающих воочию увидеть легенду «Вашингтон Кэпиталз», да и вообще всего североамериканского хоккея. Болельщики за океаном к российскому нападающему относятся достаточно тепло так же, как и партнеры по команде. После того как Овечкин объявил игрокам о своем решении в раздевалке, те устроили ему овацию.

Кроме того, ажиотаж наверняка будет подогревать так называемый вечный рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас до заветных 1016 шайб за карьеру Овечкину осталось всего 10. А если учесть, что Александр никогда не забивал в полноценном регулярном сезоне меньше 30 голов, то рекорд точно падет, уверен хоккейный аналитик Игорь Ларин:

«Все последние годы в чемпионатах НХЛ Александр начинает стабильно забивать именно зимой, а осень уходит на раскачку. В принципе, он себе это может позволить, учитывая свой статус в команде. Так что свои голы, даже если не получится забить осенью, он обязательно доберет позже. Самое главное, чтобы не вмешалась политика».

Дело в том, что Овечкин снялся в предвыборном ролике «Единой России», что вызвало за океаном почти истерику. Кое-кто даже требовал не пускать нападающего в США. Так что объясняться россиянину все-таки пришлось. Звездный игрок заявил, что поддерживает свою страну и желает всем мира и любви. Но после этого желание навредить карьере Александра у некоторых североамериканских политиков вряд ли пропало. Тем более во время общения с многочисленными представителями прессы Овечкин четко обозначил, что после завершения карьеры в Вашингтоне собирается жить на родине.

Но если в Америке это кому-то не понравилось, то российские поклонники хоккея затаили дыхание. Кто знает, вдруг нападающий проведет еще один сезон в КХЛ? Да, ему будет 42 года, но в этом возрасте у нас играли такие звезды, как Вячеслав Козлов и Павел Дацюк. Так что Овечкину сам бог велел завершить карьеру в России, считает хоккейный агент Алексей Дементьев:

«У меня даже сомнений в этом нет. Ведь он динамовский воспитанник, играл достаточно много в Петровском парке, когда там был старый ледовый дворец».

Сам же Овечкин много говорил о возможном завершении карьеры в «Динамо», когда до этого было далеко. В сентябре же 2026-го, рассуждая о будущем, он уже был значительно осторожнее в прогнозах:

«Пока у меня мотивация только на этот сезон. Здесь семья, жена, дети. Как говорится, на семейном совете будем принимать решение. Понятное дело, что есть какие-то планы, мысли, но на данный момент они касаются только этого сезона».

Теперь Овечкину нужно пройти свой последний сезон в НХЛ без серьезных травм. Тогда шансы увидеть его в свитере московского «Динамо» на российском льду точно будут.

Владимир Осипов