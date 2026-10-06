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Билеты отреагировали на Александра Овечкина

Цены на них резко выросли после его заявления о скором прощании с НХЛ

У заявления Александра Овечкина о завершении карьеры в НХЛ после окончания нынешнего сезона оказался моментальный эффект. Он выразился в резком росте спроса на билеты на заключительные матчи клуба российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» в нынешнем регулярном чемпионате. Стоимость даже наиболее дешевых среди тех, что еще есть в продаже на самый последний из домашних — против «Питсбург Пингвинс», за полгода до него превысила $1 тыс. Похожее явление наблюдалось весной прошлого года, когда Овечкин готовился побить снайперский рекорд НХЛ всех времен Уэйна Гретцки.

Хоккеист Александр Овечкин

Хоккеист Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

Хоккеист Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

На рост цен на билеты на матчи «Вашингтон Кэпиталс» в регулярном чемпионате обратили внимание во вторник, 6 октября, многие североамериканские медиаресурсы. Его причина, впрочем, была совершенно очевидна. Это обнародованное накануне вечером по московскому времени заявление Александра Овечкина. В нем легендарный российский форвард «Вашингтона» сообщил, что нынешний сезон, стартовавший неделю назад, станет для него прощальным в НХЛ. Овечкин уточнил, что принял это решение «вместе с семьей» и что хотел бы «поблагодарить всех людей, связанных с хоккеем, всех, кто был так важен для меня и моей семьи и помогал мне как в хорошие времена, так и в периоды тяжелых поражений». «Без них я бы не смог достичь всего того, чего достиг в жизни»,— сообщил хоккеист, добавив, что «с большим трепетом относится к этому сезону», как и его «товарищи по команде», и пообещав, что «сделает все возможное, чтобы этот год стал особенным».

На самом деле его признание вряд ли можно считать полноценной сенсацией. О том, что после этого сезона, 22-го для Александра Овечкина в североамериканской карьере, которая целиком и полностью прошла в «Вашингтоне», он расстанется с НХЛ, все и так догадывались.

После окончания чемпионата предыдущего Овечкин долго думал, прежде чем принять окончательное решение по поводу ее продолжения, а летом заключил с «Вашингтоном» именно однолетний контракт. Уже после его подписания договор было принято трактовать как «прощальный» для игрока, которому в сентябре исполнился 41 год и который неоднократно говорил, что окончательно уйти из хоккея собирается, сыграв за родной клуб — московское «Динамо».

Однако, несмотря на предсказуемость решения Александра Овечкина, новость превратилась в информационный хит, вызвала бурную реакцию и в профессиональной, и в фанатской среде, а также имела по крайней мере одно вполне материальное последствие. Им оказалось как раз повышение спроса на билеты на матчи «Вашингтона» — особенно приходящиеся на концовку регулярного чемпионата, которое подтвердило исключительный статус Овечкина — трехкратного обладателя приза лучшему игроку лиги и сильнейшего снайпера в ее истории.

С отечественными хоккеистами связаны несколько главных интриг начинающегося сезона в НХЛ

Прежде всего это касается заключительного домашнего матча команды в регулярном чемпионате. Он состоится через полгода — 4 апреля, а оппонентом «Вашингтона» в нем будет «Питсбург Пингвинс», клуб других выдающихся форвардов, более двух десятилетий соперничавших с Овечкиным,— канадца Сидни Кросби и россиянина Евгения Малкина. Gametime зафиксировал, что в воскресенье вечером самые дешевые из них стоили $356. Это уже чрезвычайно высокий показатель по меркам НХЛ. В ней цены на билеты даже на по каким-то причинам выделяющиеся матчи, как правило, начинаются от $100. Но через сутки, то есть вскоре после заявления Овечкина, стоимость удвоилась. Во вторник днем дешевле всего из доступных — $685 — на Vividseats стоил билет на верхний ярус Capital One Arena за ворота.

При этом соседние выездные игры «Питсбурга» в смысле востребованности даже не находились близко к этой. Скажем, сходить на матч, который состоится через два дня после вашингтонского в Нью-Йорке против местного «Рейнджерс», можно за $109.

Yahoo Sports отметил также, что цена на самые дорогие билеты на матч «Вашингтона» против «Питсбурга» перевалила за $17 тыс. Это тоже экстраординарное для НХЛ событие. Как и средняя стоимость билетов на апрельскую игру — $1,959 тыс.

Серьезный скачок пережили и цены на билеты на самый последний матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате. Он сыграет его 9 апреля в гостях против «Филадельфия Флайерс». В воскресенье вечером дешевые билеты на игру стоили $156, сейчас их нельзя приобрести меньше чем за $233. При этом надо знать, что именно последним матчем в НХЛ Овечкина он, вполне возможно, не будет. Дело в том, что мало кто из экспертов сомневается, что укрепившийся в межсезонье «Вашингтон» выйдет в play-off. Более того, он в большинстве списков основных претендентов на Кубок Стэнли.

Похожее явление, связанное с Александром Овечкиным, уже не так давно наблюдалось в НХЛ. В начале марта прошлого года, когда Овечкин вплотную подобрался к рекорду Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах, радикально выросли в цене билеты на матчи, приходящиеся на конец месяца и первые дни апреля. На этом отрезке вероятность рекордного — 895-го — гола была наиболее высокой. Овечкин забил его 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Рекорды и достижения Александра Овечкина

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Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Ellen Ozier / Reuters

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Joe Giza / Reuters

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу&lt;br> На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Jim Young / Reuters

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Mike Cassese / Reuters

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: Alex Brandon / AP

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн&lt;br> На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году&lt;br> На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»&lt;br> Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»&lt;br> 12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

8 декабря 2023 года Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Он стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

8 декабря 2023 года Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Он стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Reuters

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Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец Михаил был профессиональным футболистом, выступал за столичное «Динамо», мать Татьяна — баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка. Хоккеист с детства занимался в спортивной школе московского «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2000 году Александр Овечкин был переведен во взрослую команду «Динамо». Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. Через два года стал одним из лидеров столичного клуба, был признан одним из лучших нападающих чемпионата России 2003/2004

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

У Александра Овечкина есть старший брат Михаил (на фото справа). Когда Александру было 10 лет, еще один его старший брат Сергей погиб в автомобильной аварии

Фото: Сергей Иванов / PhotoXPress

Летом 2004 года Овечкин был выбран на драфте клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» под первым номером (ранее такое удалось только Илье Ковальчуку в 2001 году). Александр выбрал игровой номер 8 — под этим номером его мать дважды побеждала на Олимпиадах

Фото: Reuters / Ellen Ozier

Сезон 2004/2005 в НХЛ был отменен из-за локаута. Александр Овечкин остался еще на год в московском «Динамо» и помог команде выиграть чемпионат России

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

В первом матче за «Вашингтон» в октябре 2005 года Овечкин сделал дубль и принес команде победу. По итогам дебютного сезона в НХЛ россиянин получил приз как лучший новичок лиги

Фото: Reuters / Joe Giza

За сборную России Александр Овечкин играл на трех Олимпиадах — в 2006 (на фото), 2010 и 2014 годах, но медалей команда не завоевала. На Игры 2018 года, где российские хоккеисты завоевали золото, спортсмен, как и другие игроки НХЛ, поехать не смог

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2008 году хоккеист подписал новый контракт с «Вашингтоном» на 13 лет стоимостью $124 млн
На фото: Александр Овечкин со своей матерью Татьяной

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Из 13 чемпионатов мира, в которых участвовал Овечкин, сборная России трижды выигрывала золото, два раза серебро и четыре — бронзу
На фото: чемпионат мира 2008 года в Канаде, где россияне победили в финале хозяев турнира со счетом 5:4 в овертайме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2010 году Александр Овечкин стал капитаном «Вашингтон Кэпиталз». Команда завершила регулярный чемпионат, набрав больше всех очков, но не сумела преодолеть первый раунд play-off. Овечкин считался одним из основных претендентов на звание лучшего игрока регулярного сезона, но в итоге занял второе место

Фото: Reuters / Jim Young

На чемпионате мира в Германии в том же 2010 году сборная Россия заняла второе место. Александр Овечкин стал пятым в списке лучших бомбардиров турнира

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Прозвище Овечкина в НХЛ — «Александр Великий». Его выбрали болельщики на официальном конкурсе лиги

Фото: Reuters / Mike Cassese

Начало сезона 2012/2013 в связи с новым локаутом в НХЛ Овечкин провел в московском «Динамо». В 31 матче форвард набрал 40 очков. Уже после его отъезда «Динамо» выиграло Кубок Гагарина, и имя Овечкина было нанесено на кубок

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

22 февраля 2020 года Александ Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став седьмым игроком, добившимся этого результата за всю историю лиги

Фото: AP / Alex Brandon

Хоккеист заключал партнерские соглашения с часовым брендом Hublot и американской сетью супермаркетов Giant Food, был лицом ребрендинга «Промсвязьбанка». Forbes оценивал годовой доход хоккеиста более чем в $15 млн
На фото: Александр Овечкин на благотворительном баскетбольном турнире

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Александр Овечкин является давним сторонником Владимира Путина — во многих интервью хоккеист говорил об уважении к президенту России. Осенью 2017 года он объявил о создании общественного движения под названием Putin Team, которое поддерживало господина Путина на президентских выборах в 2018 году
На фото: Александр Овечкин с Владимиром Путиным на турнире по самбо

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В 2018 году Александр Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим этот трофей в качестве капитана команды

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Александр Овечкин девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, трижды получал призы самому ценному игроку — «Тед Линдсей Эворд» и «Харт Трофи». НХЛ включила россиянина в список 100 величайших хоккеистов лиги за всю историю

Фото: Reuters / Geoff Burke / USA TODAY Sports

8 марта 2022 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль в выездном матче против «Калгари» (5:4). Тогда он сравнялся по числу заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ с чешским нападающим Яромиром Ягром (766 голов), разделив с ним третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. Однако уже 24 декабря Овечкин вышел на второе место, обогнав на одну шайбу Горди Хоу (801). Он оформил дубль в матче против «Виннипег Джетс»

Фото: Dan Hamilton / USA TODAY Sports / Reuters

«Безусловно, невероятное достижение. Я всегда говорю, что без партнеров я бы никогда не достиг таких целей и показателей. Это командная работа, спасибо ребятам. В раздевалке царит особая атмосфера. Не так много ребят, которые провели 1000 игр вместе»
Александр Овечкин провел 1000-й совместный матч со шведским нападающим Никласом Бекстремом, сыграв 8 марта 2022 года против «Калгари». Впервые они вместе вышли на лед 5 октября 2007 года. Кроме того, 6 декабря 2022 года россиянин забросил 787-ю шайбу в регулярных матчах НХЛ и установил рекорд по их числу за одну команду

Фото: Mark Blinch / NHLI / Getty Images

«Я собираюсь стать лучшим среди всех европейских хоккеистов, игравших в НХЛ. Это будет серьезная веха. Большое число»
12 ноября 2023 года российский нападающий забросил 56-ю шайбу в карьере НХЛ в пустые ворота. По этому показателю он сравнялся с рекордсменом Уэйном Гретцки

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

8 декабря 2023 года Овечкин сделал результативный пас в матче против «Даллас Старз» и набрал свое 1500-е очко в лиге. Он стал первым российским игроком, вторым европейцем (после Яромира Ягра) и 16-м хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось добраться до этой отметки. 6 апреля 2025 года Александр Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс»

Фото: Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №185 от 07.10.2026, стр. 12

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