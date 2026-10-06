Билеты отреагировали на Александра Овечкина

У заявления Александра Овечкина о завершении карьеры в НХЛ после окончания нынешнего сезона оказался моментальный эффект. Он выразился в резком росте спроса на билеты на заключительные матчи клуба российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» в нынешнем регулярном чемпионате. Стоимость даже наиболее дешевых среди тех, что еще есть в продаже на самый последний из домашних — против «Питсбург Пингвинс», за полгода до него превысила $1 тыс. Похожее явление наблюдалось весной прошлого года, когда Овечкин готовился побить снайперский рекорд НХЛ всех времен Уэйна Гретцки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккеист Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters Хоккеист Александр Овечкин

Фото: Geoff Burke / USA Today Sports / Reuters

На рост цен на билеты на матчи «Вашингтон Кэпиталс» в регулярном чемпионате обратили внимание во вторник, 6 октября, многие североамериканские медиаресурсы. Его причина, впрочем, была совершенно очевидна. Это обнародованное накануне вечером по московскому времени заявление Александра Овечкина. В нем легендарный российский форвард «Вашингтона» сообщил, что нынешний сезон, стартовавший неделю назад, станет для него прощальным в НХЛ. Овечкин уточнил, что принял это решение «вместе с семьей» и что хотел бы «поблагодарить всех людей, связанных с хоккеем, всех, кто был так важен для меня и моей семьи и помогал мне как в хорошие времена, так и в периоды тяжелых поражений». «Без них я бы не смог достичь всего того, чего достиг в жизни»,— сообщил хоккеист, добавив, что «с большим трепетом относится к этому сезону», как и его «товарищи по команде», и пообещав, что «сделает все возможное, чтобы этот год стал особенным».

На самом деле его признание вряд ли можно считать полноценной сенсацией. О том, что после этого сезона, 22-го для Александра Овечкина в североамериканской карьере, которая целиком и полностью прошла в «Вашингтоне», он расстанется с НХЛ, все и так догадывались.

После окончания чемпионата предыдущего Овечкин долго думал, прежде чем принять окончательное решение по поводу ее продолжения, а летом заключил с «Вашингтоном» именно однолетний контракт. Уже после его подписания договор было принято трактовать как «прощальный» для игрока, которому в сентябре исполнился 41 год и который неоднократно говорил, что окончательно уйти из хоккея собирается, сыграв за родной клуб — московское «Динамо».

Однако, несмотря на предсказуемость решения Александра Овечкина, новость превратилась в информационный хит, вызвала бурную реакцию и в профессиональной, и в фанатской среде, а также имела по крайней мере одно вполне материальное последствие. Им оказалось как раз повышение спроса на билеты на матчи «Вашингтона» — особенно приходящиеся на концовку регулярного чемпионата, которое подтвердило исключительный статус Овечкина — трехкратного обладателя приза лучшему игроку лиги и сильнейшего снайпера в ее истории.

Прежде всего это касается заключительного домашнего матча команды в регулярном чемпионате. Он состоится через полгода — 4 апреля, а оппонентом «Вашингтона» в нем будет «Питсбург Пингвинс», клуб других выдающихся форвардов, более двух десятилетий соперничавших с Овечкиным,— канадца Сидни Кросби и россиянина Евгения Малкина. Gametime зафиксировал, что в воскресенье вечером самые дешевые из них стоили $356. Это уже чрезвычайно высокий показатель по меркам НХЛ. В ней цены на билеты даже на по каким-то причинам выделяющиеся матчи, как правило, начинаются от $100. Но через сутки, то есть вскоре после заявления Овечкина, стоимость удвоилась. Во вторник днем дешевле всего из доступных — $685 — на Vividseats стоил билет на верхний ярус Capital One Arena за ворота.

При этом соседние выездные игры «Питсбурга» в смысле востребованности даже не находились близко к этой. Скажем, сходить на матч, который состоится через два дня после вашингтонского в Нью-Йорке против местного «Рейнджерс», можно за $109.

Yahoo Sports отметил также, что цена на самые дорогие билеты на матч «Вашингтона» против «Питсбурга» перевалила за $17 тыс. Это тоже экстраординарное для НХЛ событие. Как и средняя стоимость билетов на апрельскую игру — $1,959 тыс.

Серьезный скачок пережили и цены на билеты на самый последний матч «Вашингтона» в регулярном чемпионате. Он сыграет его 9 апреля в гостях против «Филадельфия Флайерс». В воскресенье вечером дешевые билеты на игру стоили $156, сейчас их нельзя приобрести меньше чем за $233. При этом надо знать, что именно последним матчем в НХЛ Овечкина он, вполне возможно, не будет. Дело в том, что мало кто из экспертов сомневается, что укрепившийся в межсезонье «Вашингтон» выйдет в play-off. Более того, он в большинстве списков основных претендентов на Кубок Стэнли.

Похожее явление, связанное с Александром Овечкиным, уже не так давно наблюдалось в НХЛ. В начале марта прошлого года, когда Овечкин вплотную подобрался к рекорду Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах, радикально выросли в цене билеты на матчи, приходящиеся на конец месяца и первые дни апреля. На этом отрезке вероятность рекордного — 895-го — гола была наиболее высокой. Овечкин забил его 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Алексей Доспехов