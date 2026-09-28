Русские и тут

В богатом наборе самых любопытных тем стартующего во вторник, 29 сентября, очередного сезона Национальной хоккейной лиги целый ряд связан с российскими игроками. Александр Овечкин, кажется, прощается с чемпионатом, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» наконец похож на одного из претендентов на Кубок Стэнли. Явно охотиться за ним вместе с «Вашингтоном», победителем предыдущего розыгрыша «Каролина Харрикейнс» и еще несколькими клубами собираются действующие обладатели призов лучшему вратарю и просто лучшему игроку лиги Андрей Василевский и Никита Кучеров из «Тампа-Бей Лайтнинг». А «Флорида Пантерс» будет пытаться подтвердить фаворитский статус без голкипера Сергея Бобровского, верой и правдой служившего ему в моменты триумфов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В Канаде и США перед открытием сезона в любой лиге обожают составлять шорт-листы самых-самых интригующих, самых-самых занятных моментов, их касающихся. Дефицита тем, конечно, не бывает никогда. Но на сей раз выбор, кажется, был особенно богат. Богатство обеспечили в том числе бурное межсезонье, рванувшие вверх вместе с потолком зарплат суммы контрактов, обилие переходов в поисках спортивного и финансового счастья, подогретые их ростом амбиции — и персональные, и клубные. Иногда они трансформируются в ситуации даже со слегка скандальным оттенком.

Как, например, пройти мимо истории с Коннором Хеллибайком, американским вратарем, героем февральской Олимпиады, который потребовал обмена из своего «Виннипег Джетс», так до начала регулярного чемпионата его не дождался и объявил что-то наподобие забастовки? Черт его знает, что теперь с ним будет, где окажется… Или мимо истории с «Эдмонтон Ойлерс», который никак не может конвертировать безумный класс некоторых своих хоккеистов — Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля — во что-то грандиозное и так устал от этого, что рискнул назначить тренером Майка Бэбкока? Бэбкок когда-то слыл хоккейным мэтром, брал Кубок Стэнли, золото Олимпиад и чемпионата мира. Но в НХЛ — именно по ходу сезона — он не трудился с 2019 года, а когда в 2023-м его пригласил «Колумбус Блю Джекетс», наставник-ветеран не дотянул до официальных игр из-за ЧП. Выяснилось, что тимбилдинг он проводит, заставляя игроков делиться личными фото из своего телефона. НХЛ, которая пришла в шок от того, насколько далек Бэбкок от современной повестки, даже пришлось сейчас выписывать ему специальное разрешение на возобновление работы в лиге.

Впрочем, случаи с вратарем-забастовщиком и выкарабкавшимся из опалы тренером — не главные предстартовые хиты. А среди главных — немало таких, которые так или иначе связаны с российскими хоккеистами. А какой из них по количеству упоминаний в профильных медиаресурсах на первом месте, догадаться нетрудно.

Естественно, всем хочется понять, на что способен Александр Овечкин в 41 год в своей 22-й по счету и, видимо, все-таки прощальной североамериканской кампании. Причем вопрос насчет очередного снайперского рекорда волнует почитателей его дара во вторую очередь. Он-то как раз дело техники: по общему числу шайб, заброшенных как в матчах регулярных чемпионатов, так и play-off, Овечкин отстает от Уэйна Гретцки всего-то на десять. А в сезоне прошлом он поразил чужие ворота 32 раза. Вряд ли же так сдал? И даже корректировка регламента тут ему на руку: в предстоящем чемпионате команды проведут не 82 встречи, а 84. Задержаться в лиге, подписав новый контракт с «Вашингтоном», легенда явно же решила, увидев помимо персональных перспектив еще и перспективы командные. В кои-то веки вашингтонцы хорошенько укрепились — так, что у букмекеров, как правило, фигурируют в десятке основных претендентов на Кубок Стэнли. Неплохой был бы подарок Овечкину перед расставанием с ней.

Правда, нужно уточнение: в этих десятках «Вашингтон», как правило, все же ближе к подвалу. Целая группа клубов котируются повыше. Это и действующий обладатель Кубка Стэнли «Каролина» с уступившим ей в финале «Вегас Голден Найтс», и, как всегда, плотно упакованный «Колорадо Эвеланш» с Кейлом Макаром, первым хоккеистом, который будет зарабатывать $20 млн в год, и «Миннесота Уайлд» с Кириллом Капризовым, чей прошлогодний контракт на $17 млн за сезон, учитывая скачок зарплат, уже не представляется, как недавно, космическим, и ровненький «Даллас Старс», и, разумеется, два клуба-соседа по штату.

«Тампа» в этот чемпионат вступает с двумя замечательными российскими хоккеистами, удостоившимися по итогам чемпионата предыдущего ценнейших призов: у Андрея Василевского — приз его лучшему голкиперу, у Никиты Кучерова — просто лучшему игроку. Кстати, однажды — в 2019 году — они уже брали эти трофеи тандемом. А «Тампа» после этого рванула так, что два сезона подряд брала Кубок Стэнли, круша всех подряд.

Но больше верят в другой клуб. Чтобы оценить масштаб этой веры, достаточно было взглянуть на итоги опроса, устроенного сайтом НХЛ среди, возможно, наиболее компетентных респондентов, то есть хоккеистов лиги. Из 35 участников из разных команд 15 поставили на «Флориду», а у оказавшейся второй «Каролины» — лишь шесть голосов.

Может показаться странным, что ставят на команду, весной вообще пролетевшую мимо play-off. Но вспоминают-то прежде всего, что это «Флорида» завоевала Кубок Стэнли и в 2024-м, и в 2025 году, а свежий провал — следствие настоящей лавины травм. А нынче все вроде бы здоровы, включая пропустившего сезон целиком финского лидера Александра Баркова. О том, что «Флорида» отказалась от услуг отправившегося в «Торонто Мейпл Лифс» знаменитого российского вратаря Сергея Бобровского, который в победных для нее play-off сыграл вообще-то не менее важную роль, чем Барков, предпочитают не вспоминать.

Алексей Доспехов