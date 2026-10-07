Отпуск на воде

Несмотря на то что в 2026 году российские туристы стали более экономны, спрос на отнюдь не дешевые речные круизы вырос. Этому способствовали проблемы с бензином, из-за которых уменьшилось количество поездок на автомобилях, и закрытие ряда аэропортов. В этих условиях многие выбирали речные круизы как единственную альтернативу для путешествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

По данным Росморречфлота, за первые полгода навигации по туристским маршрутам перевезли 254 тыс. человек — на 6,2% больше, чем годом ранее. Пока сезон не завершен, поэтому окончательных результатов еще нет, но, по прогнозу ведомства, всего в 2026 году ожидается показатель примерно в 500 тыс. человек, что соответствует уровню прошлого года.

По предварительным оценкам аналитиков Ассоциации туроператоров России (АТОР), сегмент речных круизов может закончить навигацию с прошлогодними результатами или с небольшим опережением прошлогодних показателей. «Несмотря на общее замедление роста внутреннего туризма, связанное с переходом населения на сберегательную модель потребления, большинство участников отрасли речных круизов уже вышли на уровень прошлого года»,— рассказали в аналитической службе АТОР.

Аналитики АТОР заключают, что при перебоях с бензином и частых закрытиях аэропортов на юге России часть туристов еще в разгар сезона выбрала речные круизы.

Такой отдых не зависит ни от заправок, ни от работы аэропортов.

В пресс-службе компании «Инфофлот» заметили, что регулярные задержки и отмены рейсов, временные закрытия аэропортов из-за планов «Ковер» добавили туристам неопределенности. «Для части людей это стало дополнительным аргументом в пользу отдыха внутри страны, который не требует перелета, особенно если до города отправления теплохода можно добраться на автомобиле или поезде. Туристу спокойнее, когда нет риска, что из-за задержки рейса он не успеет к началу путешествия. Но я бы все-таки не говорил, что именно проблемы с авиацией стали главным драйвером спроса на речные круизы. Скорее они усилили уже существующий интерес к этому формату»,— рассказал руководитель PR-направления «Инфофлота» Елисей Чистяков.

Среди факторов, которые также способствовали росту спроса,— новые маршруты, семейные программы и короткие круизы.

Сезонный коэффициент

По оценке экспертов рынка, средняя стоимость путевок в этом году выросла на 10–15%. На цены давили сразу несколько факторов: подорожание топлива и продуктов, рост портовых сборов, расходы на обслуживание и ремонт судов, а также зарплаты экипажей и берегового персонала. «Топливный кризис стал одной из сложностей сезона для круизных компаний, однако на цене уже сформированных летних программ это заметно не отразилось»,— пояснили в АТОР, добавив, что туроператоры взяли большую часть расходов на себя.

Диапазон цен за недельный круиз летом на теплоходе стандартного или комфорт-класса составлял в среднем 80–130 тыс. руб. на человека, на люксовых теплоходах — от 200 тыс. руб., а длительные экспедиционные программы стоили примерно от 500–700 тыс. руб.

В круизной отрасли, как и у авиакомпаний и железнодорожных перевозчиков, действует динамическое ценообразование: стоимость меняется в зависимости от сезона, спроса и глубины продаж. Весной и осенью круизы в среднем на 5–10% дешевле летних, хотя многое зависит от спроса и популярности рейса, а также от класса теплохода и категории кают: каюты на главной палубе дешевле кают на средней и шлюпочной палубах, поэтому раннее бронирование остается одним из главных инструментов экономии. В «Инфофлоте» бюджетные круизы стоят от 5 тыс. руб. в день, средний класс — от 7,5 тыс. руб., премиальный — от 19,5 тыс. руб., а экспедиционные программы по редким и отдаленным уголкам России — от 25 тыс. руб. В компании «Водоходъ» туродень летом обходился от 11,8 тыс. руб. на человека в стандартном классе до 74 тыс. руб. в экспедиционном.

При этом глубина бронирования зависит от формата: длинные и редкие маршруты, определенные теплоходы и востребованные категории кают туристы покупают за 8–12 месяцев, тогда как короткие круизы на 2–4 дня могут бронироваться за несколько недель до отправления.

Вечная классика

Основу спроса в 2026 году по-прежнему составляют классические маршруты. Среди наиболее востребованных — Москва—Санкт-Петербург, круизы по Волге, Карелия и Соловецкие острова.

Новички чаще начинают с коротких круизов на два-четыре дня. Среди опытных путешественников по-прежнему востребованы недельные и более продолжительные маршруты. Участники рынка отмечают, что растет интерес к экспедиционным направлениям — Сибири, Енисею, Оби, Иртышу, Байкалу, северным маршрутам и Белому морю.

Популярность набирают и комбинированные форматы («круиз+»), когда круиз дополняется наземной частью маршрута, что позволяет включать в поездку места, куда теплоход не заходит. Интерес к таким программам в 2026 году вырос на 40%. По словам заместителя генерального директора по развитию компании «Водоходъ» Ильи Суховольского, мультимодальные туры позволяют гостям посетить удаленные от речных маршрутов локации без дополнительных затрат и самостоятельной организации.

В «Инфофлоте» отмечают и другой способ расширить привычные маршруты — так называемые половинки, когда турист проходит только часть большого круиза. Например, можно отправиться из Москвы в Санкт-Петербург или из Москвы в Нижний Новгород, не покупая полный маршрут. Таким образом, рынок одновременно движется в двух направлениях: сохраняет спрос на проверенные маршруты и расширяет предложение за счет коротких, экспедиционных и комбинированных поездок.

Новое поколение туристов

Аудитория речных круизов постепенно молодеет. По оценке АТОР, дети и взрослые до 40 лет в совокупности составляют около 25% пассажиров. Значение имеет не только сам маршрут, но и содержание поездки. «Круизные компании отмечают в этом году приток пассажиров в возрасте 35–40 лет — так называемых миллениалов, которые имеют собственные представления о путешествиях. Они проявляют интерес к форматам slow life и slow travel, wellness-программам, даже к медитативным практикам и посещению мест силы»,— рассказали в АТОР.

В ответ на этот спрос компании расширяют семейные программы, инфраструктуру для детей и линейку тематических, гастрономических и событийных круизов. Меняется и содержание круизов: туристы все чаще выбирают поездки, связанные с конкретными интересами, например с вином, театром, искусством, историей и генеалогией, психологией.

Растет география спроса: круизы из Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Волгограда, Перми и других городов позволяют привлекать туристов из регионов, которым не нужно ехать в Москву или Санкт-Петербург ради начала путешествия.

Замедление продаж

В начале года туристы откладывали покупку речных круизов. Илья Суховольский заметил, что в начале года интерес к раннему бронированию летних круизов был почти на 16% ниже прошлогоднего. По его мнению, это связано с неопределенностью: туристы неохотно планируют отдых на длительный срок. Если на выездном рынке ранняя покупка дает понятную страховку от роста курса валют и стоимости тура в рублях, то на внутреннем рынке такого преимущества нет. «Поэтому даже при хорошей скидке решение откладывается: логика коротких дистанций и сохранения ресурсов побеждает»,— отмечают в компании. При этом на акцию ежегодно приходится 35–40% общего объема продаж речных круизов «Водохода» — там считают такую долю приемлемой для своей финансовой модели.

Однако к лету спрос восстановился. По словам генерального директора «Инфофлота» Андрея Михайловского, в первом полугодии объем пассажирских перевозок по туристским маршрутам вырос примерно на 6% год к году, а в июле—августе загрузка отдельных рейсов на популярных направлениях достигала 90–100%. Таким образом, более слабые продажи в начале года не привели к снижению загрузки в разгар сезона.

В целом спрос на раннее бронирование падает, признают участники рынка.

«Люди не всегда заранее знают даты отпуска, семейные планы, поэтому откладывают решение даже при более привлекательной цене»,— говорит Елисей Чистяков. Часть клиентов рассчитывает на специальные предложения ближе к дате поездки. При этом в круизах позднее бронирование может означать отсутствие нужной каюты или удобной даты. Поэтому, как отмечают в компании, «раннее бронирование нужно продавать не только через скидку»: его преимущества — возможность выбрать каюту и дату, заранее спланировать маршрут и распределить расходы. «Задача рынка — сформировать у туриста привычку воспринимать круиз как путешествие, которое выгоднее и удобнее планировать заранее. Когда человек понимает не только размер скидки, но и все преимущества раннего решения, мотивация бронировать раньше становится значительно выше»,— отмечают в «Инфофлоте».

Возможности рынка

Дальнейший рост рынка речных круизов все сильнее ограничивают возможности предложения. «Строительство нового круизного теплохода — сложный и капиталоемкий проект, поэтому обновление флота происходит значительно медленнее, чем потенциально может расти спрос»,— говорит Андрей Михайловский. В АТОР считают, что резерв флота практически исчерпан: компании уже вывели на российские реки суда, которые ранее были ориентированы на иностранные рынки.

Таким образом, значительная часть действующего флота устарела. «Многим теплоходам более 50 лет, а их планировка и уровень комфорта уже не всегда соответствуют требованиям современных туристов»,— отмечают в АТОР, уточняя, что старые суда сложнее и дороже в обслуживании. По данным «Водохода», около 60% российского флота составляют теплоходы категорий 2–3*, которым требуется модернизация, при этом быстро заменить такое количество судов новыми невозможно.

Строительство новых теплоходов требует значительных инвестиций.

По оценке «Водохода», новый круизный теплоход обходится минимум в 4–5 млрд руб., а срок его окупаемости превышает 20 лет.

Реновация четырехпалубного судна стоит в среднем 200–300 млн руб. без учета систем навигации, видеонаблюдения и безопасности, которые круизные компании обновляют по требованиям речного и морского регистра.

«Поэтому только при участии государства и наличии инвестиционных программ в виде долгосрочного льготного лизинга и судового утилизационного гранта возможно реализовывать программу обновления круизного флота»,— считают в «Водоходе». В АТОР также указывают, что строительство новых судов в нынешних условиях не может опираться только на частные инвестиции и требует государственной поддержки.

Вторая проблема — причальная инфраструктура. Для расширения географии круизов нужны современные причалы, в том числе в небольших городах, а также транспортная и экскурсионная инфраструктура на берегу. В АТОР считают, что отрасли необходима согласованная программа развития сети туристических стоянок. Это потребует не только строительства причалов, но и в ряде случаев дноуглубительных работ.

Еще одно ограничение роста рынка — кадры.

Круизным компаниям нужны не только экипажи, но и сотрудники гостиничной и ресторанной службы, экскурсоводы, аниматоры и другие специалисты. При этом требования туристов к уровню сервиса растут одновременно с расходами на содержание и модернизацию судов.

Остается актуальной и топливная проблема — она серьезно влияет на цены. «Хотя круизные компании насколько могут берут топливный удар на себя, это влияет на возможности дальнейшего развития компаний и круизного предложения для туристов в негативном ключе»,— считают аналитики АТОР.

В итоге перед рынком стоит двойная задача: увеличить предложение за счет новых и модернизированных судов и одновременно не допустить слишком быстрого роста стоимости круизов. «Если круизный продукт будет дорожать существенно быстрее доходов аудитории, это неизбежно станет ограничением для расширения рынка»,— отмечает Андрей Михайловский.

Анна Александрова