Отопительный сезон в Белгороде может начаться 12 октября

Власти Белгорода 12 октября планируют начать отапливать социальные учреждения, а 15-го — многоквартирные дома (МКД). Об этом сообщил мэр Валентин Демидов по итогам еженедельного совещания со своими заместителями и руководителями подразделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Уточняется, что на этой неделе температура воздуха в Белгороде доходит до +21°C днем, но уже на следующей прогнозируется похолодание, в связи с чем и были установлены предварительные даты начала отопительного сезона.

«Как и в прошлые годы, запустим интерактивную карту — на ней будет статус по каждому дому в режиме онлайн. Пуск теплоносителя в МКД ведется поэтапно, требуется время на развоздушивание систем — этим занимаются УК»,— добавил господин Демидов.

15 октября тепло планируют начать подавать и в МКД Курской области. Социальные учреждения региона получают его с 1 октября. В тот же день начался отопительный сезон в Орле и для школ и детсадов Липецка. Со 2 октября отапливаются детские сады Тамбова — в МКД ресурс начнет поступать 7 октября. Власти Воронежа пока не сообщали о предварительной дате начала отопительного сезона, однако в правительстве региона отчитались о том, что область на 99% готова к зиме.

Алина Морозова