Теперь Федерация бокса России сможет голосовать по вопросам повестки конгрессов наравне с другими национальными ассоциациями. «В течение двух дней рассматривалось множество вопросов. Самым важным итогом для нас стало вступление Федерации бокса России в World Boxing полноправным членом, за что проголосовало большинство стран»,— сказал заместитель генерального секретаря российской организации Андрей Истомин.