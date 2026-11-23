Федерация бокса России получила полноправное членство в World Boxing
Федерация бокса России получила статус полноправного члена World Boxing. Решение было принято на ежегодном конгрессе международной структуры, прошедшем в Панаме.
Теперь Федерация бокса России сможет голосовать по вопросам повестки конгрессов наравне с другими национальными ассоциациями. «В течение двух дней рассматривалось множество вопросов. Самым важным итогом для нас стало вступление Федерации бокса России в World Boxing полноправным членом, за что проголосовало большинство стран»,— сказал заместитель генерального секретаря российской организации Андрей Истомин.
В марте World Boxing одобрила заявку Федерации бокса России на вступление в состав. В конце июля World Boxing допустила российских спортсменов во всех возрастных категориях к участию в международных соревнованиях с национальной символикой.