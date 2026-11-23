Что уж говорить, это действительно серьезный успех Дональда Трампа и подтверждение его классической формулы прекращения войн, финансового интереса и дохода для американских компаний, естественно. Изначально планировалось и российское участие в проекте, однако в итоге оно не состоялось. В Ереване это объяснили тем, что инициатива с самого начала задумывалась как строго двусторонняя, а Москва и без того широко представлена в инфраструктурных проектах Армении.