«Явное переформатирование Кавказского региона»
Дмитрий Дризе — о TRIPP и проекте новой Конституции Армении
Президенты Армении и США торжественно дали старт новому двустороннему мегапроекту. Одновременно Никол Пашинян представил проект Конституции, который является серьезным шагом к мирному договору с Азербайджаном. В Баку документ приветствовали. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кавказ меняется на глазах.
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Премьер-министр Армении и президент Соединенных Штатов объявили об официальном запуске проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания». В английском варианте — TRIPP. Речь идет о создании транспортного коридора, который соединит основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью через армянскую территорию. По плану это будет не просто путь, а мультимодальный комплекс.
Управлять программой станет американо-армянское совместное предприятие, где контрольный пакет акций в размере 74% принадлежит Вашингтону, а 26% — Еревану. Выступая с торжественной речью, Дональд Трамп поздравил Никола Пашиняна с «мужественным лидерством». Общий посыл таков: во многом благодаря личному вмешательству 47-го президента США удалось прекратить затяжной конфликт, и теперь для всех участников открыты новые горизонты.
Что уж говорить, это действительно серьезный успех Дональда Трампа и подтверждение его классической формулы прекращения войн, финансового интереса и дохода для американских компаний, естественно. Изначально планировалось и российское участие в проекте, однако в итоге оно не состоялось. В Ереване это объяснили тем, что инициатива с самого начала задумывалась как строго двусторонняя, а Москва и без того широко представлена в инфраструктурных проектах Армении.
Одновременно с этим в тот же день Никол Пашинян представил проект новой Конституции страны, которая исключает какие-либо территориальные претензии к Азербайджану. Иными словами, на уровне Основного закона закрывается вопрос Карабаха. Теперь он закрепляется за соседним государством, что юридически подводит черту под многолетним конфликтом. Однако важно подчеркнуть, что пока это именно проект, который еще должен быть утвержден на референдуме, а до этого — одобрен парламентом.
То, что старт проекта TRIPP и публикация текста, возможно, новой Конституции совпали по времени, имеет символическое значение. По сути, это новое позиционирование Армении.
С одной стороны, она ориентируется на Запад, с другой — на Азербайджан и Турцию, что открывает ей доступ к региональным транспортным и энергетическим рынкам. Соответственно, снижается зависимость от России. При этом Никол Пашинян не раз заявлял, что республика не отворачивается от Москвы, а просто руководствуется собственными интересами. Это касается и перспектив сближения с ЕС.
В общем и целом, налицо явно переформатирование Кавказского региона, в первую очередь с участием Америки. Раньше подобное было трудно представить. Вот такой он, Дональд Трамп, многогранный. Впрочем, нужно дождаться конкретных дел и результатов. Пока что все происходящее — лишь красивые политические заявления. При этом наступление мира можно только приветствовать.