«Для меня большая честь вернуться в NVIDIA и возглавить одну из самых значимых технологических компаний в мире в самом начале новой промышленной революции... Я также искренне признателен нашим сотрудникам, акционерам, лидерам отрасли и партнерам по всему миру за их невероятную поддержку»,— отметил господин Хуанг.