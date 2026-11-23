Дженсен Хуанг прокомментировал возвращение на пост гендиректора Nvidia
Хуанг принял возвращение на пост главы Nvidia с «обновленным чувством долга»
Предприниматель Дженсен Хуанг поблагодарил совет директоров Nvidia за решение вернуть его на пост гендиректора компании. Он заявил, что принял эту ответственность «с глубоким смирением и обновленным чувством долга». Слова господина Хуанга приводит пресс-служба Nvidia.
«Для меня большая честь вернуться в NVIDIA и возглавить одну из самых значимых технологических компаний в мире в самом начале новой промышленной революции... Я также искренне признателен нашим сотрудникам, акционерам, лидерам отрасли и партнерам по всему миру за их невероятную поддержку»,— отметил господин Хуанг.
Дженсен Хуанг был уволен с руководящих постов Nvidia 12 ноября. Это произошло после публикаций СМИ о внебрачных связях миллиардера с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг. Спецслужбы США подозревали, что она помогла Китаю получить доступ к микрочипам для искусственного интеллекта, экспорт которых из США в Китай запрещен.
После того как совет директоров Nvidia вернул Дженсена Хуанга на пост гендиректора, акции компании выросли на 29%. К 09:15 по восточному времени США цена поднялась на 29,03% — со $125,53 до $161,97 за бумагу.