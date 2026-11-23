Страны ЕС требуют защитить традиционные продукты питания от американских производителей
Двенадцать государств Евросоюза призывают Европейскую комиссию защитить традиционные гастрономические бренды от попыток Вашингтона сделать их общеупотребительными в США. Об этом сообщает портал Rapporteur. Издание ссылается на документ, подготовленный группой стран к встрече министров сельского хозяйства ЕС. Документ поддержали Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Кипр, Франция, Греция, Венгрия, Польша, Португалия, Словения и Испания.
В документе отмечается, что Вашингтон «обесценивает значение защищенных географических указаний, используя их в качестве общеупотребительных». На зарубежных рынках ЕС защищает такие названия, как «Фета», «Шампань», «Порто» и «Горгонзола», признавая их защищенными географическими указаниями, которые связывают продукты с местом и способом их производства. Однако США рассматривают некоторые из них как «общие наименования», из-за чего эти названия могут использовать производители, не соблюдающие правила производства ЕС.
В феврале торговое соглашение между США и Аргентиной открыло путь для продажи в аргентинских супермаркетах продукции американского производства под названиями «Пекорино» и «Фета», несмотря на то что соглашение между ЕС и МЕРКОСУР защищает некоторые из этих наименований. Документ, призывая ЕС принять меры по защите названий, предупреждает, что разрешение большему числу производителей использовать эти названия ослабит их защиту на международных рынках.