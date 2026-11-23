В документе отмечается, что Вашингтон «обесценивает значение защищенных географических указаний, используя их в качестве общеупотребительных». На зарубежных рынках ЕС защищает такие названия, как «Фета», «Шампань», «Порто» и «Горгонзола», признавая их защищенными географическими указаниями, которые связывают продукты с местом и способом их производства. Однако США рассматривают некоторые из них как «общие наименования», из-за чего эти названия могут использовать производители, не соблюдающие правила производства ЕС.