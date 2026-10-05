До 500 лицеев во Франции будут закрыты 5 октября из-за протестов
Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре заявил, что 5 октября из-за протестов останутся полностью или частично закрытыми 400–500 лицеев. Он также сообщил, что с середины сентября 24 школы были сожжены или разгромлены, а 78 учителей и других сотрудников школ получили травмы.
Первые акции протеста начались 21 сентября в лицее Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретее. После к ним присоединились учащиеся сотен лицеев по всей Франции. В некоторых случаях протесты вылились в столкновения с полицией. Сами протестующие и их сторонники говорят, что они недовольны такими проблемами французского образования, как нехватка учителей, переполненные классы, плохое состояние учебных заведений.
Критики считают, что протесты организованы крайне левыми группировками, и делают акцент на том, что акции ведут к беспорядкам. «Некоторые активисты, особенно из крайне левых кругов, просочились в движение школьников, перехватили его у них и вовлекли их в крайнее насилие»,— заявил господин Жеффре.
Профсоюзы учащихся уже призвали к массовой демонстрации 6 октября.
Переломом для властей стало не само расширение школьных акций, а переход части протестов в уличные беспорядки: у оград строили баррикады, в полицейских и преподавателей летели фейерверки, поджигались мусорные баки и здания. Поэтому правительство стало рассматривать происходящее одновременно как социальную мобилизацию и как проблему общественного порядка.
Ответ властей оказался двухуровневым. Министр образования обсуждает требования с профсоюзами учащихся, родителями, директорами и учителями, тогда как полиция получила усиление, а рассмотрение закона «разрушил — плати» решили ускорить: он предусматривает взыскание ущерба и в некоторых случаях гражданскую ответственность всех участников группы, совершившей разрушения. Версию о радикализации протеста крайне левыми группировками правительство выдвигает отдельно; это используется как обоснование жесткого ответа, но не отменяет переговоров по школьным требованиям.