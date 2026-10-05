До 500 лицеев во Франции будут закрыты 5 октября из-за протестов

Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре заявил, что 5 октября из-за протестов останутся полностью или частично закрытыми 400–500 лицеев. Он также сообщил, что с середины сентября 24 школы были сожжены или разгромлены, а 78 учителей и других сотрудников школ получили травмы.

Первые акции протеста начались 21 сентября в лицее Сент-Экзюпери в пригороде Парижа Кретее. После к ним присоединились учащиеся сотен лицеев по всей Франции. В некоторых случаях протесты вылились в столкновения с полицией. Сами протестующие и их сторонники говорят, что они недовольны такими проблемами французского образования, как нехватка учителей, переполненные классы, плохое состояние учебных заведений.

Критики считают, что протесты организованы крайне левыми группировками, и делают акцент на том, что акции ведут к беспорядкам. «Некоторые активисты, особенно из крайне левых кругов, просочились в движение школьников, перехватили его у них и вовлекли их в крайнее насилие»,— заявил господин Жеффре.

Профсоюзы учащихся уже призвали к массовой демонстрации 6 октября.

Яна Рождественская