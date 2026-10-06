Трамп: мы обсуждаем ситуацию с атаками Украины на российские НПЗ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию с атаками Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы России. С кем именно и о чем идет диалог, он не уточнил.
«Мы говорим об этом. Я думаю, они замедляются. Они причиняют много проблем»,— сказал президент США. Так он прокомментировал публикацию, в которой он назвал атаки на российские НПЗ причиной роста цен на топливо в Соединенных Штатах. Конфликт на Ближнем Востоке, который привел к ограничению экспорта нефти из стран Персидского залива, по его словам, больше не влияет на ситуацию.
В конце сентября Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился ослабить удары по российским НПЗ. Каких-либо подробностей о возможных договоренностях от президента США не последовало.
Ранее, в марте 2025 года, обсуждалось взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины; при этом стороны по-разному оценивали соблюдение договоренностей. Публично раскрытых условий нового ограничения ударов именно по российским НПЗ не последовало, поэтому прежняя схема не подтверждает наличие действующего отдельного соглашения по заводам.
Значение атак связано с уязвимостью именно переработки: по оценке руководителя глобальных исследований сырьевых товаров JPMorgan, мировые НПЗ в июле 2026 года перерабатывали на 8,4 млн баррелей нефти в сутки меньше, чем до начала войны, выпуская на 10% меньше топлива. В марте 2024 года Владимир Зеленский сообщал, что Вашингтон призывал Киев прекратить удары по российским НПЗ из-за опасений роста цен на бензин.