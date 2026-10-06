Трамп: мы обсуждаем ситуацию с атаками Украины на российские НПЗ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждает ситуацию с атаками Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающие заводы России. С кем именно и о чем идет диалог, он не уточнил.

«Мы говорим об этом. Я думаю, они замедляются. Они причиняют много проблем»,— сказал президент США. Так он прокомментировал публикацию, в которой он назвал атаки на российские НПЗ причиной роста цен на топливо в Соединенных Штатах. Конфликт на Ближнем Востоке, который привел к ограничению экспорта нефти из стран Персидского залива, по его словам, больше не влияет на ситуацию.

В конце сентября Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился ослабить удары по российским НПЗ. Каких-либо подробностей о возможных договоренностях от президента США не последовало.