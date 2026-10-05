Трамп назвал причину роста цен на бензин в США

Цены на бензин в США растут из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил президент Дональд Трамп. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке перестал влиять на рост цен, так как через Ормузский пролив «проходит рекордное количество баррелей» нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Рост цен на бензин связан уже не с Ормузским проливом, потому что сейчас по нему почти ежедневно проходит рекордное количество баррелей, а с нефтеперерабатывающими заводами — теми, которые взрывает Украина в России и теми, которые закрывают дурократы (the Dumocrats.— “Ъ”) в «синих» штатах, таких как Калифорния»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп призвал Украину прекратить атаки на российские НПЗ из-за дефицита топлива на мировом рынке. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский согласился ослабить удары, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители.