Трамп назвал причину роста цен на бензин в США
Трамп связал рост цен на бензин в США с ударами по российским НПЗ
Цены на бензин в США растут из-за ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявил президент Дональд Трамп. По его мнению, конфликт на Ближнем Востоке перестал влиять на рост цен, так как через Ормузский пролив «проходит рекордное количество баррелей» нефти.
Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Рост цен на бензин связан уже не с Ормузским проливом, потому что сейчас по нему почти ежедневно проходит рекордное количество баррелей, а с нефтеперерабатывающими заводами — теми, которые взрывает Украина в России и теми, которые закрывают дурократы (the Dumocrats.— “Ъ”) в «синих» штатах, таких как Калифорния»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Дональд Трамп призвал Украину прекратить атаки на российские НПЗ из-за дефицита топлива на мировом рынке. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский согласился ослабить удары, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители.
Удары по объектам переработки могут влиять на американский бензин через мировой рынок нефтепродуктов: остановка заводов сокращает предложение готового топлива, а его дефицит создает давление на цены. В ноябре 2025 года Bloomberg связывал атаки на российскую энергетическую инфраструктуру вместе с перебоями на заводах в Азии и Африке и закрытиями предприятий в Европе и США с исчезновением с мирового рынка миллионов баррелей бензина и дизельного топлива.
Этот канал уже учитывался американской администрацией: в марте 2024 года Вашингтон, по данным Financial Times, призывал Киев прекратить атаки на российские НПЗ, опасаясь роста цен на бензин. При этом приведенная оценка описывает совокупный эффект перебоев в разных регионах, а не выделяет отдельную долю влияния российских заводов на цену в США.