Трамп: Зеленский пообещал ослабить удары по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jerod Ringwald-Imagn Images / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jerod Ringwald-Imagn Images / Reuters

Дональд Трамп пояснил, что рост цен связан не только с конфликтом на Ближнем Востоке. «Главная проблема в том, что в России взрывают нефтеперерабатывающие заводы. Это не совсем проблема Ближнего Востока. Это скорее проблема между Украиной и Россией», — заявил Дональд Трамп (цитата по Fox News).

«Я разговаривал с президентом Зеленским. Я сказал, что вам нужно ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Он ответил: "Мы, вероятно, так и сделаем, потому что мы создаем проблемы, мировые проблемы". Есть и другие вещи, которые он может сделать», — сказал господин Трамп.

Дональд Трамп не стал уточнять, во время какой встречи Владимир Зеленский пообещал ослабить удары по российским НПЗ. Последний раз президенты США и Украины проводили встречу 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.