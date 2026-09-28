Трамп: Зеленский пообещал ослабить удары по российским НПЗ
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, чтобы стабилизировать мировые цены на энергоносители.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jerod Ringwald-Imagn Images / Reuters
Дональд Трамп пояснил, что рост цен связан не только с конфликтом на Ближнем Востоке. «Главная проблема в том, что в России взрывают нефтеперерабатывающие заводы. Это не совсем проблема Ближнего Востока. Это скорее проблема между Украиной и Россией», — заявил Дональд Трамп (цитата по Fox News).
«Я разговаривал с президентом Зеленским. Я сказал, что вам нужно ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам. Он ответил: "Мы, вероятно, так и сделаем, потому что мы создаем проблемы, мировые проблемы". Есть и другие вещи, которые он может сделать», — сказал господин Трамп.
Дональд Трамп не стал уточнять, во время какой встречи Владимир Зеленский пообещал ослабить удары по российским НПЗ. Последний раз президенты США и Украины проводили встречу 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.
В публичной позиции Владимира Зеленского возможное прекращение ударов по российским НПЗ выглядело не как односторонняя уступка: он связывал его с согласием России на энергетическое и продовольственное перемирие. Поэтому заявление Дональда Трампа описывает потенциальную договоренность, параметры и условия которой зависят от действий Москвы, а не только от решения Киева.
Экономический расчет связан с угрозой перебоев в нефтепереработке. В марте 2024 года Вашингтон уже призывал Киев прекратить атаки на российские НПЗ, опасаясь роста цен на бензин; тогда же сообщалось, что Украина с начала года атаковала несколько таких предприятий беспилотниками.