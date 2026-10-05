Турция и Пакистан договорились разместить войска в Саудовской Аравии

Турция и Пакистан развернут военные силы в Саудовской Аравии для защиты королевства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Турции по итогам экстренного заседания Стратегического комитета по политическим и оборонным вопросам Меккского альянса. На нем обсуждались вопросы безопасности Саудовской Аравии.

Турция и Пакистан высоко оценили профессионализм и боеготовность вооруженных сил Саудовской Аравии, указано в заявлении. «Стороны также самым решительным образом осудили попытки нападений на Мекку и Медину, а также продолжающиеся атаки на города и гражданские и экономические объекты в королевстве»,— отмечается в пресс-релизе.

Соглашение о совместной обороне было подписано сторонами 7 августа в саудовской Мекке. Оно закрепляет принцип коллективного ответа: вооруженное нападение на любую из трех стран будет рассматриваться как нападение на остальных участников соглашения.

В середине сентября военное командование Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника хуситов на подлете к Мекке. Силы ПВО обезвредили угрозу до того, как дрон вошел в воздушное пространство города.