Турция и Пакистан договорились разместить войска в Саудовской Аравии
Турция и Пакистан развернут военные силы в Саудовской Аравии для защиты королевства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Турции по итогам экстренного заседания Стратегического комитета по политическим и оборонным вопросам Меккского альянса. На нем обсуждались вопросы безопасности Саудовской Аравии.
Турция и Пакистан высоко оценили профессионализм и боеготовность вооруженных сил Саудовской Аравии, указано в заявлении. «Стороны также самым решительным образом осудили попытки нападений на Мекку и Медину, а также продолжающиеся атаки на города и гражданские и экономические объекты в королевстве»,— отмечается в пресс-релизе.
Соглашение о совместной обороне было подписано сторонами 7 августа в саудовской Мекке. Оно закрепляет принцип коллективного ответа: вооруженное нападение на любую из трех стран будет рассматриваться как нападение на остальных участников соглашения.
В середине сентября военное командование Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника хуситов на подлете к Мекке. Силы ПВО обезвредили угрозу до того, как дрон вошел в воздушное пространство города.
На практике соглашение не создает автоматического военного ответа и единого командования: в нем не прописан порядок немедленного применения силы. Поэтому защита королевства требует отдельного политического решения и согласования действий между участниками, а развертывание войск не означает передачи их общего командования одному органу.
Координацию должны обеспечивать секретариат в Саудовской Аравии и политико-военный комитет, первое заседание которого уже состоялось. В мае 2026 года практическая модель присутствия Пакистана включала 8 тыс. военнослужащих, эскадрилью истребителей JF-17 и систему ПВО HQ-9: размещение финансировала Саудовская Аравия, а непосредственное командование сохранял Пакистан.
В сентябре 2026 года после запроса саудовского руководства о военной помощи пакистанские власти начали планировать ограниченную военно-воздушную операцию против хуситов. Это указывает на механизм, при котором коллективная оборона запускается через обращение за помощью и последующее решение конкретного участника, а не автоматически по факту нападения.