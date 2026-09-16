Саудовская Аравия сообщила о перехвате хуситского дрона у Мекки

Военное командование Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении хуситского БПЛА на подлете к Мекке. По их информации, силы ПВО обезвредили угрозу до того, как дрон вошел в воздушное пространство над священным для всех мусульман городом.

Хуситы отвергают обвинения в атаке на Мекку. Они назвали заявления Саудовской Аравии ложью. «Утверждения о нападении на Мекку — это старая избитая ложь, которая уже использовалась раньше и больше никого не может ввести в заблуждение»,— сообщили представители военизированной шиитской группировки. В 2017 году Саудовская Аравия уже обвиняла хуситов в попытке обстрела Мекки при помощи ракет.

Организация Исламского Сотрудничества осудила попытку удара по Мекке, назвав его «гнусным нападением» и призвала хуситов остановить агрессию в отношении Саудовской Аравии.

Евгений Хвостик