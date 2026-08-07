Саудовская Аравия, Пакистан и Турция образовали оборонительный союз

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали трехстороннее соглашение в сфере обороны из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, сообщает МИД Пакистана. Теперь вооруженное нападение на любую из стран будет считаться нападением на все три государства. Для подписания документа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф прибыли в Мекку на встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (пятый слева), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман (шестой слева), премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (седьмой слева) и члены делегаций трех стран после подписания соглашения

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (пятый слева), наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман (шестой слева), премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (седьмой слева) и члены делегаций трех стран после подписания соглашения

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

«Соглашение призвано усилить коллективное сдерживание любых актов агрессии и предусматривает, что любое вооруженное нападение на любое из трех государств будет рассматриваться как нападение на все три государства. Кроме того, оно предусматривает расширение всех аспектов оборонного сотрудничества между тремя государствами», — сказано в заявлении. Более подробные условия нового соглашения пока не раскрывались.

Турция располагает второй армией в НАТО, Пакистан — единственная мусульманская ядерная держава, Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти. В сентябре 2025 года Пакистан и Саудовская Аравия заключили оборонное соглашение, согласно которому королевству может быть открыт доступ к ядерному оружию Пакистана. Уже в январе Турция выразила желание присоединиться к союзу.