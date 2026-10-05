На французском атомном авианосце «Шарль де Голль» произошел пожар

На атомном авианосце «Шарль де Голль» ВМС Франции, находящемся на плановом техническом обслуживании на военно-морской базе в Тулоне, произошел пожар. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные морской префектуры. Предполагается, что возгорание случилось из-за сварочных работ в небольшом техническом помещении рядом с авиационным ангаром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claude Paris / AP Фото: Claude Paris / AP

Пожарная сигнализация сработала незадолго до 11:30 утра. Экипаж на борту корабля немедленно приступил к тушению, к морякам присоединились пожарные команды военно-морской базы Тулона. На полную ликвидацию возгорания понадобилось почти два с половиной часа. Морская префектура заявила, что ни люди, ни ядерные установки корабля не пострадали. Идет расследование инцидента.

«Шарль де Голль» — единственный действующий авианосец ВМС Франции, первый французский надводный боевой корабль с атомной силовой установкой, находится на ремонте с конца августа и пробудет в своем порту приписки до начала декабря. В 2038 году его заменит новый авианосец «Свободная Франция» (La France libre).

Екатерина Наумова