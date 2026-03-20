«Франция, ставшая волей и мощью»

На этой неделе будущая гордость французского флота — новый авианосец, который существует пока лишь в чертежах и бюджетных строках, получил официальное имя. Его на верфи судостроительной компании Naval Group объявил президент Эмманюэль Макрон. Новый авианосец будет называться France libre — «Свободная Франция». С этого момента он перестал быть только проектом, став прежде всего политическим высказыванием, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон с моделью нового авианосца France Libre

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон с моделью нового авианосца France Libre

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

«В море синем, как в аптеке, все имеет суть и вес. Кораблю, как человеку, имя нужно позарез»,— песня из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» на разные лады звучала последнюю неделю во Франции. Все гадали, как же президент назовет новый авианосец для военно-морского флота страны, о строительстве которого он объявил в декабре прошлого года.

Вариантов, как выяснилось, немного. Название — не украшение и не формальность, а краткое изложение военно-политической программы Франции.

История не так щедра на имена, которые были бы одновременно героичны, бесспорны и понятны за пределами страны. «Ришелье» слишком аристократичен, и не все так с ним однозначно, хоть у Дюма спросите. «Жанна д’Арк» слишком святая, к тому же уже ходила под флагом Франции в виде крейсера и вертолетоносца. «Жак Ширак», хоть и любимый за свою простоту президент, все-таки слишком штатский господин для дальних походов.

Три французских авианосца собственной разработки, построенные после Второй мировой — «Клемансо», «Фош», «Шарль де Голль»,— назвали именами тех, кто олицетворял государство в моменты его высшего напряжения. «Тигр», премьер-министр времен Первой мировой Жорж Клемансо (1841–1929), маршал Франции, командующий союзными войсками Фердинанд Фош (1851–1929), президент и глава антифашистской «Свободной Франции» генерал Шарль де Голль (1890–1970). Это были не просто фамилии, а символы.

«Свободная Франция» выбивается из этого ряда и одновременно его продолжает.

Это не человек, а идея, не личность, а целое политическое явление, спасение страны после позора поражения 1940 года. Она неразрывно связана с именем де Голля, с его июньским обращением к соотечественникам «Франция проиграла сражение, но она не проиграла войну», той формулой сопротивления, которая из исторического эпизода превратилась в национальный миф.

Модель авианосца France Libre

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters Модель авианосца France Libre

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Президент прямо сказал об этом: новый корабль вписывается в ту же линию, что и «Шарль де Голль», но делает шаг от личности к символу. Эмманюэль Макрон и французские военные решили отказаться от привычной персонализации власти. В эпоху, когда фигуры быстро стареют, идея оказывается более долговечной. Новый авианосец, по словам президента,— это не просто авианосец, а «Франция, ставшая волей и мощью».

«Свободная Франция» станет самым крупным боевым кораблем в истории французского флота и самым большим в Европе.

Длина — 310 м, ширина — более 85 м, полное водоизмещение — 78 тыс. т. Его предшественник «Шарль де Голль» имеет длину 261 м, ширину — 64 м, водоизмещение — около 42,5 тыс. т. Корабль по габаритам приблизится к американским авианосцам последнего поколения типа «Джеральд Форд». Экипаж составит около 2 тыс. человек: 1,2 тыс. моряков, около 500 человек авиагруппы, 200 технических специалистов и около 100 офицеров. Он войдет в строй в 2038 году и прослужит не меньше 45 лет. Это означает, что его имя должно звучать убедительно и в середине века, и ближе к его концу.

Цена его составляет около €10 млрд. За отведенные на строительство годы эти деньги превратятся не только в железо и атомные реакторы, но и в рабочие места, компетенции, промышленную цепочку. 90% затрат останутся внутри страны. Эту цифру президент произнес с особым удовольствием. В условиях, когда экономика и оборона снова переплетаются, такой аргумент звучит так же весомо, как и стратегические рассуждения.

Авианосцы давно перестали быть только военным инструментом. Это дипломатия в стали.

Они появляются у чужих берегов не для того, чтобы сразу поднимать самолеты, атаковать и бомбить, а чтобы быть увиденными. Их присутствие само по себе сообщение. «Шарль де Голль» в последние годы работал именно так, перемещаясь между Атлантикой и Средиземным морем, между учениями и кризисами. Сейчас он направляется на Ближний Восток к берегам Ирана, готовясь выполнить любые задачи президента.

«Свободная Франция» унаследует эту роль, но в мире, который становится еще менее предсказуемым. Океаны снова превращаются в пространство конкуренции. Технологии меняют правила боя быстрее, чем успевают обновляться доктрины. В этой обстановке корабль должен быть не просто мощным, но и гибким — «открытой системой», как подчеркивает президент, способной адаптироваться к будущим самолетам, дронам и, возможно, к тем видам оружия, которые еще только разрабатываются.

При всех своих глобальных амбициях Франция, скорее всего, по-прежнему останется с одним авианосцем.

Теоретическая возможность и даже необходимость иметь два обсуждается давно, но упирается в простую арифметику: экипажи, самолеты, корабли сопровождения. Сила требует не только символов, но и ресурсов, а они всегда ограниченны. Франция по-прежнему хочет быть страной, которая способна действовать далеко от своих берегов и принимать решения самостоятельно. В этом смысле «Свободная Франция» станет компромиссом надежд и возможностей.

Алексей Тарханов