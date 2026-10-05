Налоги заплатят в кредит

Клиенты Т-Банка смогут уплачивать налоги в рассрочку с кредитной карты. Сервис распространяется на имущественный, транспортный и земельный налоги, а также на НДФЛ, при этом клиент может погасить задолженность перед банком в срок до 24 месяцев. Эксперты считают, что сервис позволяет банку увеличить использование кредитных лимитов и комиссионных доходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С 5 октября Т-Банк начал предоставлять физлицам возможность оплатить в рассрочку налоги (в том числе НДФЛ, имущественный, транспортный и земельный) за счет кредитной карты. Максимальная сумма операции ограничена доступным лимитом по карте. Как отметили в Т-Банке, «государство получает всю сумму налога сразу, а клиент может вернуть ее банку равными платежами в срок до 24 месяцев». В банке подчеркнули, что рассрочка не является отдельным кредитным продуктом, так как клиент использует действующую кредитную карту в пределах ранее одобренного лимита, а новый кредит или отдельный кредитный договор не оформляются.

Т-Банк (входит в холдинг «Т-Технологии») является одним из крупнейших игроков рынка кредитных карт. По данным отчетности по МСФО, на 30 июня 2026 года объем портфеля составлял почти 944 млрд руб. и с начала года вырос на 7%. По этому показателю он уступал лишь Сбербанку (2,57 трлн руб.). При этом в холдинг также входит компания «Т-Покупки» (бренд «Долями»), одна из крупнейших в сегменте BNPL. По данным РСБУ, за 2025 год выручка этого сегмента составила 3,4 млрд руб.

Несмотря на используемое банком слово «рассрочка», такая конструкция не похожа на BNPL-сервис («плати сейчас, купи потом»), считает юрист Pen & Paper Анна Лысенко. «Юридически это не BNPL: закон о сервисах рассрочки строится на том, что покупатель не платит ни процентов, ни комиссий, а оператор зарабатывает на продавце»,— отмечает госпожа Лысенко. В последние несколько лет сервисы рассрочки активно развивались и распространялись в том числе на различные банковские продукты и услуги (например, на переводы), отмечает старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Юлия Якупова. Оплата налогов в рассрочку — это продолжение развития данных сервисов, указывает она.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 20 марта: Нерегулируемая рассрочка, с одной стороны, вроде бы выгодна людям, но она создает дополнительные риски.

Для Т-Банка операция будет учитываться как обычная необеспеченная задолженность по кредитной карте. «Рассматриваемая услуга представляет собой классическое кредитное требование, следовательно, на нее в полном объеме распространяются требования положения Банка России №590-П»,— говорит младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов. По таким требованиям банк «должен формировать резервы, которые, вероятно, войдут в портфель однородных ссуд», отмечает эксперт.

По данным Объединенного кредитного бюро, средние лимиты по кредитным картам в российских банках с начала года составляли 103–123 тыс. руб. При этом максимальный лимит мог достигать 2 млн руб. (см. “Ъ” от 22 января). Клиенты не всегда полностью выбирают установленные лимиты, при этом банки в отдельных случаях могут такие лимиты сокращать.

Вместе с тем, по словам господина Жолобова, предоставление «рассрочки» для банка — это способ «увеличить использование уже одобренных лимитов и получить дополнительный комиссионный доход».

Источник “Ъ” на банковском рынке также объясняет логику запуска «повышением утилизации лимитов по кредитным картам с возможностью дополнительно заработать».

По данным ОКБ, в этом году полная стоимость кредита по кредитной карте превышает 50% годовых.

Стоит учитывать, что ЦБ третий год подряд последовательно ужесточает требования к банкам, выпускающим кредитные карты. В 2025 и 2026 годах квота для заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) от 50% до 80% была повышена до 10%, но запрет на выдачу и увеличение лимитов для клиентов с ПДН выше 80% сохранился. При этом с 2026 года банки могли направлять на клиентов с ПДН выше 50% не более 10% объема новых лимитов по картам, а выдачи наиболее закредитованным заемщикам фактически были сведены к нулю (см. “Ъ” от 12 декабря 2025 года).

В крупных банках-эмитентах кредитных карт — Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке — не ответили на вопрос “Ъ”, планируют ли они запускать подобный сервис. В Альфа-банке отказались от комментариев.

Анна Кукляева