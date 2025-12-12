Карта не идет под Рождество

Объемы выдачи кредитных карт в ноябре 2025 года опустились ниже 130 млрд руб., откатившись к показателю апреля 2022 года. За месяц снижение составило 5%, за три месяца — 25%. Столь существенное сжатие популярного сегмента эксперты и участники рынка связывают с жесткими нормативными ограничениями ЦБ в отношении закредитованных заемщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объемы выдачи кредитных карт в ноябре 2025 года достигли трехлетнего минимума, опустившись до 129,5 млрд руб. Это следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ). По сравнению с предыдущим месяцем выдачи сократились на 5%, с конца лета — на 25%. Количество выданных кредитов в отчетном месяце снизилось на 9%, до 1,23 млн, хотя за три месяца снижение составило всего 12%. Вместе с тем общие выдачи на рынке розничного кредитования в ноябре показали менее значительное снижение (на 3%), следует из данных Frank RG. Однако это выше показателей летних месяцев на 7–38%.

Ноябрь и декабрь, как правило, демонстрируют лучшие результаты по объемам выдачи кредитных карт с начала года. В частности, согласно данным ОКБ, в 2021–2022 годах объемы выдачи в эти месяцы превышали 200 млрд руб., а в 2023 году приближались к 300 млрд руб. Однако в последние два года ситуация изменилась — в частности, в конце 2024 года объемы опустились ниже 200 млрд руб. в месяц. По мнению экспертов и участников рынка, это связано с ужесточением регулирования ЦБ сегмента кредитных карт. Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, на динамике рынка продолжают отражаться достаточно жесткие денежно-кредитные условия, а также сохраняющиеся макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачи заемщикам с повышенной долговой нагрузкой. В частности, в четвертом квартале 2025 года были введены новые ограничения для потребительских кредитов с лимитом кредитования. Так, доля заемщиков, показатель долговой нагрузки (ПДН) которых составляет от 50% до 80%, не должна превышать 10%. Доля же заемщиков с ПДН более 80% и вовсе обнулялась. Это заставляет банки осторожно подходить к выдаче кредиток закредитованным клиентам.

Кроме того, банки сами могут ужесточать политику по выдаче кредитных карт. В ответ на изменение качества сформированного портфеля или входящего потока «банки могут корректировать свои риск-политики», отмечает Михаил Доронкин. Помимо этого, по мнению старшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ивана Уклеина, в конце года уровень одобрения «обычно ужесточается кредиторами из-за импульсного спроса и сезонного всплеска мошенничества».

Также резкое снижение объемов выдачи в сентябре 2025 года участники рынка связывали с вступлением в силу периода охлаждения на необеспеченные кредиты (см. “Ъ” от 14 октября). Так, для кредитов и займов от 50 тыс. до 200 тыс. руб. период охлаждения составляет от 4 часов, а для кредитов от 200 тыс. руб.— от 48 часов. Эти меры до сих пор сохраняют свое негативное влияние на сектор, «снижая объемы выдачи», отметили в ВТБ.

Вместе с тем появление потенциально крупных игроков на рынке кредитных карт — Озон-банка и Яндекс-банка — оказало лишь кратковременное влияние на валовые показатели сегмента. По словам Ивана Уклеина, несмотря на то, что «активность банков, аффилированных с маркетплейсами, действительно оказала значимую поддержку рынку кредитных карт осенью текущего года, к настоящему моменту соответствующий эффект уже не настолько выражен». Ранее эксперты не исключали их влияния на сокращение среднего лимита по кредитным картам. В банках не ответили на запрос “Ъ”.

При этом банкиры не спешат делать оптимистичные прогнозы на последний месяц года. Как осторожно выразились в ВТБ, во втором полугодии 2025 года общерыночные розничные выдачи кредитов увеличатся на 11% по сравнению с прошлым годом и «рост затронет в том числе рынок кредитных карт».

Дарья Загайнова