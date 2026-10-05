Чем известен бывший мэр Краснодара Евгений Наумов

Глава Краснодара Евгений Наумов, занимавший должность с 2022 года, объявил об отставке. Причины досрочного ухода он не объяснил. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Наумов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара Евгений Наумов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Наумов Евгений Михайлович родился 27 мая 1980 года в Краснодаре. Имеет два высших образования: в 2002 году окончил автомобильно-дорожный факультет КубГТУ (инженер-механик), в 2013-м — юрфак Кубанского государственного университета (юриспруденция).

В администрацию Краснодара пришел в 2004 году. Сначала работал главным специалистом департамента финансов. В 2006-м вступил в партию «Единая Россия», прошел переподготовку по специальности «муниципальные финансы» и через год занял пост заместителя начальника отдела инженерных коммуникаций и дорог в департаменте архитектуры и градостроительства. В 2010 году стал заместителем начальника управления по жилищным вопросам, в 2013-м возглавил управление.

В 2015 году назначен вице-мэром Краснодара. В 2017-м стал первым заместителем гендиректора регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний — подведомственного учреждения Росстандарта. В 2019-м стал первым замминистра труда и социального развития Краснодарского края.

В 2020 году вернулся в администрацию Краснодара на должность первого вице-мэра. Курировал вопросы строительства и архитектуры. С 2021-го — вице-губернатор Краснодарского края. Курировал департамент строительства, департамент архитектуры и градостроительства, госжилинспекцию, региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

9 ноября 2022 года избран мэром Краснодара (за кандидатуру проголосовали 40 из 41 депутата городской думы). Предыдущий мэр Андрей Алексеенко ушел в отставку в августе того же года в связи с переходом на должность главы правительства Харьковской области (на тот момент ее часть была подконтрольна российским военным, которые позже отступили с этих территорий).

По итогам 2022 года господин Наумов занял 18-е место в национальном рейтинге мэров. В 2023 году избран секретарем краснодарского отделения партии «Единая Россия». В марте 2026 года получил благодарственное письмо президента РФ за вклад в развитие местного самоуправления. Также имеет благодарность президента за участие в восстановлении Крымского моста. Среди других наград медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III, II и I степеней, знак Минстроя «Почетный строитель России» и медаль Минобороны «За укрепление боевого содружества».

Женат, два сына.