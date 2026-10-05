«Надо двигаться дальше»

Городская дума Краснодара 5 октября приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы города Евгения Наумова. Временно исполнять обязанности мэра назначен его первый заместитель Дмитрий Васильев. Официальные причины отставки господина Наумова не разглашаются. Его пятилетний срок полномочий истекал только в ноябре 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

О возможном уходе Евгения Наумова стало известно утром 5 октября, когда чиновник поблагодарил сотрудников администрации и общественников за четыре года совместной работы на встрече в муниципальном концертном зале. Позже господин Наумов подтвердил досрочное сложение полномочий в своем канале в MAX. Информация о предстоящей отставке начала появляться в СМИ после 18 сентября, когда губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о создании комиссии по предварительному рассмотрению предложений о кандидатах на должность главы Краснодара — более чем за год до истечения полномочий господина Наумова.

Период руководства Евгения Наумова сопровождался несколькими конфликтами, среди которых наиболее заметными были споры вокруг градостроительной политики. В 2024 году администрация разработала проект единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования, объединившего генеральный план и правила землепользования и застройки. В ходе публичных обсуждений жители направили около 28 тыс. предложений и замечаний.

В частности, против отдельных решений выступали жители хутора Ленина и станицы Старокорсунской, указывавшие на изменение функционального назначения земель с уже построенными домами. В сентябре 2024 года прокуратура края потребовала через суд арестовать и изъять 91 земельный участок общей площадью 36 га в Старокорсунской, запретить регистрационные действия и выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, заявив о незаконном выбытии земли из публичной собственности. Ответчики ссылались на добросовестность приобретения, однако суды сочли, что восстановить нарушенное право муниципалитета можно только путем возврата земли и сноса самовольных построек. 30 сентября 2026 года Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил решения в силе, отклонив жалобы четырех компаний и 73 физических лиц.

Еще один земельный спор возник в хуторе Ленина после подтоплений в начале 2024 года: прокуратура пыталась через суд обязать мэрию провести инженерно-гидрологические и геологические изыскания и разработать проект защиты территории от затопления. В августе 2024 года суд отказал в иске, сославшись в том числе на то, что Краснодарское водохранилище находится в федеральной собственности.

В сфере строительства возникали проблемы со сроками сдачи социальных объектов. Школу на 825 мест на проспекте Константина Образцова в Фестивальном микрорайоне начали строить в декабре 2022 года за 1,04 млрд руб. По контракту завершить строительство должны были в мае 2024 года, а открыть — к 1 сентября того же года. Но подрядчик отстал от графика, и стройка попала на контроль прокуратуры.

Еще одним проблемным объектом стала школа на 1550 мест в ЖК «Дыхание», строительство которой началось весной 2024 года. На нее по муниципальному контракту направили 2,5 млрд руб., а открыть планировали к 1 сентября 2026 года. 7 августа господин Наумов заявлял, что работы близки к финалу и к Дню знаний завершатся, однако 25 августа власти перенесли открытие на ноябрь. В мэрии объяснили это сменой собственника подрядчика, проблемами с доставкой стройматериалов и оборудования и большим количеством осадков весной и летом.

Не обошлось и без уголовного дела в администрации. Весной 2025 года был задержан курировавший внутреннюю политику вице-мэр Всеволод Нетреба. По версии следствия, он предложил за 4,6 млн руб. обеспечить знакомому получение депутатского мандата, и при передаче 2 млн руб. был задержан. После этого Евгений Наумов сообщил об увольнении чиновника. В декабре 2025 года суд приговорил господина Нетребу к четырем годам колонии общего режима, штрафу в 1 млн руб. и запрету занимать должности в органах местного самоуправления на три года. Приговор вступил в силу в марте 2026 года. Кроме того, по иску прокуратуры с господина Нетребы взыскали в доход государства 24,8 млн руб., законность происхождения которых он не смог подтвердить.

В 2025–2026 годах с мэром регулярно вступал в полемику депутат Гордумы от КПРФ Александр Сафронов, критиковавший градостроительную политику, в том числе на фоне протестов жителей против строительства храма на набережной в Юбилейном микрорайоне.

С другой стороны, сторонники мэра отмечали большой личный вклад градоначальника в координацию городских служб в условиях регулярных режимов беспилотной опасности, а также вывод на финишную прямую крупных дорожных долгостроев, в том числе реконструкцию Фадеевского путепровода.

Кроме того, за годы руководства Евгения Наумова в Краснодаре открывали новые соцобъекты, благоустраивали скверы, обновляли общественный транспорт и модернизировали коммунальную инфраструктуру. Была запущена и активно реализуется масштабная программа развития улично-дорожной сети «25/35».

О своих дальнейших планах Евгений Наумов не сообщил. В муниципальной службе он работает с 2004 года: за это время занимал должности в администрации Краснодара, в министерстве труда и социального развития края, а с октября 2021 года был вице-губернатором Краснодарского края.

«Жизнь — это движение, и надо двигаться дальше. Уверен, впереди краевую столицу ждут новые достижения»,— написал в своем MAX-канале господин Наумов.

Роман Лаврухин