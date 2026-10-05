Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них

Отмахнуться от финала

Даниила Медведева дисквалифицировали в полуфинале China Open против Новака Джоковича

Финал Открытого чемпионата Китая, пекинского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $4,1 млн, пройдет без участия Даниила Медведева. Уступая в полуфинале Новаку Джоковичу, российский теннисист после окончания второго розыгрыша в девятом гейме второй партии случайно попал мячом в лицо болельщику и был наказан дисквалификацией. Таким образом, 39-летний серб, который встретится в решающем матче с австралийцем Алексом де Минауром, получил шанс выиграть свой седьмой титул в Пекине и первый на турнирах ATP в нынешнем сезоне.

Случайно попав мячом болельщику в лицо после окончания розыгрыша, Даниил Медведев лишился возможности выйти в финал Сhina Open

Случайно попав мячом болельщику в лицо после окончания розыгрыша, Даниил Медведев лишился возможности выйти в финал Сhina Open

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Случайно попав мячом болельщику в лицо после окончания розыгрыша, Даниил Медведев лишился возможности выйти в финал Сhina Open

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В этом матче на кону стояло несколько больше, чем обычно стоит в полуфиналах турниров категории 500. До окончательного формирования списка участников Nitto ATP Finals года еще далеко, но, будучи прямыми конкурентами в борьбе за попадание на это состязание, Новак Джокович и Даниил Медведев наверняка понимали повышенную важность своей 16-й встречи.

Для Джоковича, выигравшего 10 из их 15 предыдущих матчей, China Open стал успешным турниром давным-давно. В период с 2009 по 2015 год серб не проиграл там ни разу, взяв шесть титулов. Затем он десять лет подряд не приезжал в Пекин, делая ставку на стоящий в календаре следом шанхайский «мастерс». Однако на этот раз, после поражения в первом круге Открытого чемпионата США 39-летний ветеран решил немного уплотнить свой осенний график, вернулся на счастливую для себя «пятисотку» и установил очередной рекорд. Одержав победу в четвертьфинале над Александром Зверевым из Германии, победителем US Open-2026 и лидером классификации по очкам, набранным с января, Джокович выиграл в Пекине 32-й матч подряд с момента дебюта. Подобного не удавалось даже Рафаэлю Надалю на Roland Garros: там великий испанец с 2005 по 2009 год покидал корты победителем 31 раз подряд.

Начало первого сета, как это нередко бывает с Джоковичем, далось ему тяжело.

Чтобы вытянуть стартовый гейм, сербу пришлось отразить три брейк-пойнта. То же самое он сделал в пятом гейме, но затем последовал еще один брейк-пойнт, на котором Медведев выполнил удачную обводку. В целом в дебюте россиянин выглядел свежее и немного предпочтительнее, однако развить успех не сумел. В шестом гейме у Медведева повысился процент брака, Джокович встрепенулся и подачу отыграл. А дальше последовала успешная для него концовка партии. Отыграв в девятом гейме очередной брейк-пойнт, Джокович на своем первом сетболе в десятом гейме не имел шансов вследствие блестящей игры соперника. Однако 12-й гейм Медведев провел из рук вон плохо.

Даниил Медведев о победе на турнире в Ханчжоу

Дальше картина игры практически не менялась. Исход розыгрышей разной продолжительности было трудно предсказать. В принципе россиянин смотрелся не намного хуже. Он порой уверенно защищался и хорошо атаковал, но теннис Джоковича был все же чуть более изящным и изощренным. Именно тактическое разнообразие и универсализм позволяли сербу выцарапывать ключевые очки, при розыгрыше которых Медведев принимал неверные решения и ошибался чаще. В третьем гейме второй партии Джокович спас шесть брейк-пойнтов, а с шестого по восьмой гейм соперники брали чужие подачи три раза, причем дважды это удалось сербу.

По идее его победа назревала, но развязка в девятом гейме все равно получилась неожиданной. При счете 5:7, 3:5, 15:15 Медведев, находившийся в углу корта, после неудачного розыгрыша с досады сильно послал мяч в направлении трибуны и попал в голову болельщику, которого пришлось увести. В подобных случаях по правилам положена дисквалификация, о которой было объявлено. Самое неприятное для Медведева состоит в том, что по существующим правилам он должен лишиться почти $220 тыс. призовых и 200 рейтинговых очков, которые заработал за выход в полуфинал. (При этом он может подать апелляцию.)

Джокович же теперь сыграет свой 7-й финал в Пекине и 146-й — за карьеру. Там его соперником будет австралиец Алекс де Минаур, чей оппонент поляк Хуберт Хуркач, уступая — 4:6, 2:3, снялся из-за боли в приводящей мышце. Если АТР будет действовать по существующему регламенту, то у Медведева, занимающего в АТР Race восьмое место, останется 3020 очков. А де Минаур или Джокович, ближайшие преследователи россиянина, в случае успеха могут набрать соответственно 2860 или 2830 баллов и ощутимо приблизятся к нему.

Рейтинг ATP

Читать далее

Евгений Федяков

Фотогалерея

«Думаю не о возрасте, а о том, как двигаться вперед»

Предыдущая фотография
Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Арата Ямаока / Коммерсантъ  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Арата Ямаока / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

Следующая фотография
1 / 30

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд