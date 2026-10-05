Отмахнуться от финала

Финал Открытого чемпионата Китая, пекинского турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 500 с призовым фондом $4,1 млн, пройдет без участия Даниила Медведева. Уступая в полуфинале Новаку Джоковичу, российский теннисист после окончания второго розыгрыша в девятом гейме второй партии случайно попал мячом в лицо болельщику и был наказан дисквалификацией. Таким образом, 39-летний серб, который встретится в решающем матче с австралийцем Алексом де Минауром, получил шанс выиграть свой седьмой титул в Пекине и первый на турнирах ATP в нынешнем сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Случайно попав мячом болельщику в лицо после окончания розыгрыша, Даниил Медведев лишился возможности выйти в финал Сhina Open

Фото: Tingshu Wang / Reuters Случайно попав мячом болельщику в лицо после окончания розыгрыша, Даниил Медведев лишился возможности выйти в финал Сhina Open

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В этом матче на кону стояло несколько больше, чем обычно стоит в полуфиналах турниров категории 500. До окончательного формирования списка участников Nitto ATP Finals года еще далеко, но, будучи прямыми конкурентами в борьбе за попадание на это состязание, Новак Джокович и Даниил Медведев наверняка понимали повышенную важность своей 16-й встречи.

Для Джоковича, выигравшего 10 из их 15 предыдущих матчей, China Open стал успешным турниром давным-давно. В период с 2009 по 2015 год серб не проиграл там ни разу, взяв шесть титулов. Затем он десять лет подряд не приезжал в Пекин, делая ставку на стоящий в календаре следом шанхайский «мастерс». Однако на этот раз, после поражения в первом круге Открытого чемпионата США 39-летний ветеран решил немного уплотнить свой осенний график, вернулся на счастливую для себя «пятисотку» и установил очередной рекорд. Одержав победу в четвертьфинале над Александром Зверевым из Германии, победителем US Open-2026 и лидером классификации по очкам, набранным с января, Джокович выиграл в Пекине 32-й матч подряд с момента дебюта. Подобного не удавалось даже Рафаэлю Надалю на Roland Garros: там великий испанец с 2005 по 2009 год покидал корты победителем 31 раз подряд.

Начало первого сета, как это нередко бывает с Джоковичем, далось ему тяжело.

Чтобы вытянуть стартовый гейм, сербу пришлось отразить три брейк-пойнта. То же самое он сделал в пятом гейме, но затем последовал еще один брейк-пойнт, на котором Медведев выполнил удачную обводку. В целом в дебюте россиянин выглядел свежее и немного предпочтительнее, однако развить успех не сумел. В шестом гейме у Медведева повысился процент брака, Джокович встрепенулся и подачу отыграл. А дальше последовала успешная для него концовка партии. Отыграв в девятом гейме очередной брейк-пойнт, Джокович на своем первом сетболе в десятом гейме не имел шансов вследствие блестящей игры соперника. Однако 12-й гейм Медведев провел из рук вон плохо.

Дальше картина игры практически не менялась. Исход розыгрышей разной продолжительности было трудно предсказать. В принципе россиянин смотрелся не намного хуже. Он порой уверенно защищался и хорошо атаковал, но теннис Джоковича был все же чуть более изящным и изощренным. Именно тактическое разнообразие и универсализм позволяли сербу выцарапывать ключевые очки, при розыгрыше которых Медведев принимал неверные решения и ошибался чаще. В третьем гейме второй партии Джокович спас шесть брейк-пойнтов, а с шестого по восьмой гейм соперники брали чужие подачи три раза, причем дважды это удалось сербу.

По идее его победа назревала, но развязка в девятом гейме все равно получилась неожиданной. При счете 5:7, 3:5, 15:15 Медведев, находившийся в углу корта, после неудачного розыгрыша с досады сильно послал мяч в направлении трибуны и попал в голову болельщику, которого пришлось увести. В подобных случаях по правилам положена дисквалификация, о которой было объявлено. Самое неприятное для Медведева состоит в том, что по существующим правилам он должен лишиться почти $220 тыс. призовых и 200 рейтинговых очков, которые заработал за выход в полуфинал. (При этом он может подать апелляцию.)

Джокович же теперь сыграет свой 7-й финал в Пекине и 146-й — за карьеру. Там его соперником будет австралиец Алекс де Минаур, чей оппонент поляк Хуберт Хуркач, уступая — 4:6, 2:3, снялся из-за боли в приводящей мышце. Если АТР будет действовать по существующему регламенту, то у Медведева, занимающего в АТР Race восьмое место, останется 3020 очков. А де Минаур или Джокович, ближайшие преследователи россиянина, в случае успеха могут набрать соответственно 2860 или 2830 баллов и ощутимо приблизятся к нему.

Евгений Федяков