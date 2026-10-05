Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 000 баллов. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9720. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5260. 4 (4). Бен Шелтон (США) — 4680. 5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 4010. 6 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3890. 7 (7). Флавио Коболли (Италия) — 3680. 8 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 3380. 9 (10). Алекс де Минаур (Австралия) — 3330. 10 (9). Артюр Фис (Франция) — 3275. 11 (11). Новак Джокович (Сербия) — 3180. 12 (12). Тейлор Фриц (США) — 2880. 13 (13). Рафаэль Ходар (Испания) — 2659. 14 (18). Валантен Вашро (Франция) — 2450. 15 (14). Якуб Меншик (Чехия) — 2445. 16 (15). Лернер Тьен — 2395. 17 (16). Томми Пол — 2375. 18 (17). Брэндон Накашима (все — США) — 2335. 19 (23). Иржи Легечка (Чехия) — 2310. 20 (22). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 2220… 23 (24). Андрей Рублев — 2175… 27 (27). Карен Хачанов — 1900… 79 (84). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 744.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.