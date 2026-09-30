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«Быть самым возрастным в первой десятке — тоже необычное достижение»

Даниил Медведев о победе на турнире в Ханчжоу

29 сентября на AITO Hangzhou Open, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,04 млн, Даниил Медведев в двух партиях обыграл в финале Андрея Рублева и завоевал свой 24-й титул за карьеру. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову шестой номер мирового рейтинга объяснил, за счет чего была достигнута эта победа, рассказал о нынешней ситуации с тренером и назвал свою главную задачу на концовку сезона.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

Даниил Медведев

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

— Из девяти матчей против Андрея Рублева, проведенных до финала в Ханчжоу, вы выиграли семь. Это добавляло вам уверенности перед выходом на корт?

— Нет. Из этой статистики можно было сделать только один вывод: по стилю игры мне подходит теннис Андрея и мне удобно против него играть. Так бывает. Однако каждый матч — это новое испытание, и у тебя нет никаких гарантий. Ты можешь выиграть, а можешь и проиграть, тебе каждый раз надо настраиваться заново и готовить нужную тактику. Поэтому наши предыдущие матчи никак не могли предопределить исход этого финала.

— За два сета вы сделали 23 эйса. Вспомните предыдущий матч, в котором вы подавали так же здорово?

— Могу привести несколько примеров. Скажем, четвертьфинал против Янника Синнера на Уимблдоне двухлетней давности. Или полуфинал против Карлоса Алькараса на US Open в 2023 году. Да и в Индиан-Уэллсе шесть месяцев назад, где мне также удалось обыграть Карлоса в полуфинале, подача тоже была на уровне. Просто сегодня, видимо, Андрей не смог найти к ней подход. Мне удалось как бы залезть ему в голову и посылать мяч туда, куда он не ожидал. Рублев — очень сильный соперник. Поэтому с профессиональной точки зрения я доволен, что так получилось.

— В 30 лет вы стали самым возрастным победителем турниров АТР на данный момент в этом сезоне. Вас удивляет этот факт?

— Не очень. Мне даже приятно, ведь молодежь уже давно наступает на пятки. Кстати, в топ-10 сейчас старше меня никого нет. И быть самым возрастным в первой десятке — тоже необычное достижение.

— Как сделать так, чтобы уровень игры, который вы показали в полуфинале и финале турнира в Ханчжоу, сохранился в ближайшие недели?

— Вот это задача не из легких. Показывать свой лучший теннис хочется всегда, но иногда и не получается. Причин тому может быть неимоверное количество. По идее какое-то оправдание или отговорка найдется всегда. В любом случае физически сейчас я чувствую себя хорошо и буду стараться не только сохранить нынешний уровень, но и прибавлять.

— В Ханчжоу не было вашего нынешнего тренера Андрея Голубева, с которым вы начали сотрудничать примерно два месяца назад во время североамериканской серии. Вы по-прежнему работаете с ним?

— Да, до конца сезона. А потом я буду решать, как поступать дальше. В Ханчжоу со мной находился только тренер по общефизической подготовке, Андрей не смог туда прилететь. Но на следующем турнире в Пекине он будет.

— Можно ли сказать, что ваша оставшаяся цель на этот сезон — завоевать одну из восьми путевок в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals?

— Да, конечно.

— В туринской гонке вы сейчас идете восьмым. Как оцениваете свои шансы?

— Все зависит от моей игры. Если я смогу показывать уровень полуфинала и финала турнира в Ханчжоу, то, скорее всего, результаты будут соответствующими и я смогу попасть в Турин. Если начну проигрывать рано, то, возможно, это не получится. Так что главное — продолжать обыгрывать хороших соперников. И тогда у меня будут все шансы закончить сезон там, где я хочу.

Фотогалерея

«Думаю не о возрасте, а о том, как двигаться вперед»

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Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Арата Ямаока / Коммерсантъ  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Арата Ямаока / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

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Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Фото: Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Арата Ямаока  /  купить фото

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Фото: Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

Фото: ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче против Андрея Рублева на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Перед началом матча с Карлосом Алькарасом на ATP Finals в Турине, 2023 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В 2024 году Даниил Медведев стал финалистом Australian Open. В решающем матче он уступил итальянцу Яннику Синнеру, ведя по сетам 2:0. Это был третий финал теннисиста на Открытом чемпионате Австралии

Фото: Edgar Su / Reuters

В матче второго круга против Миомира Кецмановича на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче четвертого круга против Алекса де Минаура на «Ролан Гаррос», 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

В матче третьего круга против Яна-Леннарда Штруффа на Уимблдоне, 2024 год

Фото: Paul Childs / Reuters

На разминке перед матчем с Нуну Боржешем на US Open в Нью-Йорке, 2024 год

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

После победы над Артюром Фисом в четвертьфинале турнира BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 2025 год

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

С казахским теннисистом Александром Бубликом после финала турнира ATP Terra Wortmann Open в Галле, 2025 год

Фото: CHRISTOPHER NEUNDORF / EPA / ТАСС

Даниил Медведев подает в матче против Нуну Боржеша на турнире Erste Bank Open в Вене, 2025 год

Фото: Mathias Schulz / Newhouse Media / MB Media / Getty Images

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