«Быть самым возрастным в первой десятке — тоже необычное достижение»

29 сентября на AITO Hangzhou Open, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,04 млн, Даниил Медведев в двух партиях обыграл в финале Андрея Рублева и завоевал свой 24-й титул за карьеру. В интервью корреспонденту “Ъ” Евгению Федякову шестой номер мирового рейтинга объяснил, за счет чего была достигнута эта победа, рассказал о нынешней ситуации с тренером и назвал свою главную задачу на концовку сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

— Из девяти матчей против Андрея Рублева, проведенных до финала в Ханчжоу, вы выиграли семь. Это добавляло вам уверенности перед выходом на корт?

— Нет. Из этой статистики можно было сделать только один вывод: по стилю игры мне подходит теннис Андрея и мне удобно против него играть. Так бывает. Однако каждый матч — это новое испытание, и у тебя нет никаких гарантий. Ты можешь выиграть, а можешь и проиграть, тебе каждый раз надо настраиваться заново и готовить нужную тактику. Поэтому наши предыдущие матчи никак не могли предопределить исход этого финала.

— За два сета вы сделали 23 эйса. Вспомните предыдущий матч, в котором вы подавали так же здорово?

— Могу привести несколько примеров. Скажем, четвертьфинал против Янника Синнера на Уимблдоне двухлетней давности. Или полуфинал против Карлоса Алькараса на US Open в 2023 году. Да и в Индиан-Уэллсе шесть месяцев назад, где мне также удалось обыграть Карлоса в полуфинале, подача тоже была на уровне. Просто сегодня, видимо, Андрей не смог найти к ней подход. Мне удалось как бы залезть ему в голову и посылать мяч туда, куда он не ожидал. Рублев — очень сильный соперник. Поэтому с профессиональной точки зрения я доволен, что так получилось.

— В 30 лет вы стали самым возрастным победителем турниров АТР на данный момент в этом сезоне. Вас удивляет этот факт?

— Не очень. Мне даже приятно, ведь молодежь уже давно наступает на пятки. Кстати, в топ-10 сейчас старше меня никого нет. И быть самым возрастным в первой десятке — тоже необычное достижение.

— Как сделать так, чтобы уровень игры, который вы показали в полуфинале и финале турнира в Ханчжоу, сохранился в ближайшие недели?

— Вот это задача не из легких. Показывать свой лучший теннис хочется всегда, но иногда и не получается. Причин тому может быть неимоверное количество. По идее какое-то оправдание или отговорка найдется всегда. В любом случае физически сейчас я чувствую себя хорошо и буду стараться не только сохранить нынешний уровень, но и прибавлять.

— В Ханчжоу не было вашего нынешнего тренера Андрея Голубева, с которым вы начали сотрудничать примерно два месяца назад во время североамериканской серии. Вы по-прежнему работаете с ним?

— Да, до конца сезона. А потом я буду решать, как поступать дальше. В Ханчжоу со мной находился только тренер по общефизической подготовке, Андрей не смог туда прилететь. Но на следующем турнире в Пекине он будет.

— Можно ли сказать, что ваша оставшаяся цель на этот сезон — завоевать одну из восьми путевок в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals?

— Да, конечно.

— В туринской гонке вы сейчас идете восьмым. Как оцениваете свои шансы?

— Все зависит от моей игры. Если я смогу показывать уровень полуфинала и финала турнира в Ханчжоу, то, скорее всего, результаты будут соответствующими и я смогу попасть в Турин. Если начну проигрывать рано, то, возможно, это не получится. Так что главное — продолжать обыгрывать хороших соперников. И тогда у меня будут все шансы закончить сезон там, где я хочу.