Аппарат орловского облсовета возглавил ветеран боевых действий
Ветеран боевых действий Геннадий Юнаев стал руководителем аппарата Орловского областного совета депутатов. Он сменил на этой должности Сергея Потемкина, который занимал ее девять лет, а по итогам последних выборов стал депутатом регпарламента. Об этом сообщили в облсовете.
Руководитель аппарата орловского облсовета Геннадий Юнаев
Фото: Орловский областной совет депутатов
Геннадию Юнаеву 55 лет. Он родился в Махачкале. Трудовую деятельность начал с должности учителя истории в 1993 году. Затем более 30 лет служил в силовых структурах и работал в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Отмечен рядом наград, в том числе медалью ФСБ России «За отличие в борьбе с терроризмом». Также имеет поощрения территориальных органов ФСБ, ОПК, региональных и муниципальных органов власти. Женат, есть сын и дочь.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», спикером орловского облсовета в четвертый раз подряд избрали Леонида Музалевского, представляющего партию «Единая Россия».
О том, как по итогам последних выборов в заксобраниях макрорегиона уменьшилось представительство оппозиции,— в публикации «Ъ-Черноземье».