Леонид Музалевский в четвертый раз избран спикером Орловского облсовета

Новый созыв Орловского областного совета избрал своим председателем Леонида Музалевского («Единая Россия», ЕР), сообщили в правительстве региона. Господин Музалевский возглавлял региональный парламент в трех предыдущих созывах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

По итогам прошедших выборов ЕР, реготделение которой с 2011 года возглавляет Леонид Музалевский, заняла 28 кресел в облсовете. У КПРФ в новом созыве будет 13 мандатов, а у «Справедливой России» — пять. Еще по два кресла займут ЛДПР и «Новые люди».

Также на выборах был избран новый депутат Госдумы по единственному одномандатному округу в Орловской области. Им стал вице-губернатор Александр Бирюков (ЕР). Руководитель региона Андрей Клычков, возглавлявший местный список КПРФ, от мандата отказался.

Сергей Толмачев