Леонид Музалевский в четвертый раз избран спикером Орловского облсовета
Новый созыв Орловского областного совета избрал своим председателем Леонида Музалевского («Единая Россия», ЕР), сообщили в правительстве региона. Господин Музалевский возглавлял региональный парламент в трех предыдущих созывах.
Председатель орловского облсовета Леонид Музалевский
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
По итогам прошедших выборов ЕР, реготделение которой с 2011 года возглавляет Леонид Музалевский, заняла 28 кресел в облсовете. У КПРФ в новом созыве будет 13 мандатов, а у «Справедливой России» — пять. Еще по два кресла займут ЛДПР и «Новые люди».
Также на выборах был избран новый депутат Госдумы по единственному одномандатному округу в Орловской области. Им стал вице-губернатор Александр Бирюков (ЕР). Руководитель региона Андрей Клычков, возглавлявший местный список КПРФ, от мандата отказался.