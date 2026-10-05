В МИДе России пообещали ответить на санкции Японии

Россия соразмерно ответит на новые санкции Японии, заявила представитель МИДа РФ Мария Захарова. По ее словам, контрмеры будут нацелены на сферы, представляющие интерес для Токио.

Мария Захарова назвала «неуклюжими» попытки Японии объяснить новые ограничения вкладом в мирное урегулирование на Украине. «Видим в этом очередное подтверждение несамостоятельности проводимого Токио внешнеполитического курса, продиктованного не национальными интересами, а безоглядной солидаризацией Японии с так называемыми единомышленниками в Евро-Атлантике»,— приводит ее слова пресс-служба МИДа.

Власти Японии ввели новые санкции против России 2 октября. Ограничения затронули 33 российских юридических и девять физических лиц. Под санкции попали замглавы «Ростеха» Дмитрий Леликов и гендиректор «ВНИИР-Прогресс» Владислав Костин. Кроме того, японская сторона ввела ограничительные меры в отношении 35 судов «теневого флота».