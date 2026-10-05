В МИДе России пообещали ответить на санкции Японии
Россия соразмерно ответит на новые санкции Японии, заявила представитель МИДа РФ Мария Захарова. По ее словам, контрмеры будут нацелены на сферы, представляющие интерес для Токио.
Мария Захарова назвала «неуклюжими» попытки Японии объяснить новые ограничения вкладом в мирное урегулирование на Украине. «Видим в этом очередное подтверждение несамостоятельности проводимого Токио внешнеполитического курса, продиктованного не национальными интересами, а безоглядной солидаризацией Японии с так называемыми единомышленниками в Евро-Атлантике»,— приводит ее слова пресс-служба МИДа.
Власти Японии ввели новые санкции против России 2 октября. Ограничения затронули 33 российских юридических и девять физических лиц. Под санкции попали замглавы «Ростеха» Дмитрий Леликов и гендиректор «ВНИИР-Прогресс» Владислав Костин. Кроме того, японская сторона ввела ограничительные меры в отношении 35 судов «теневого флота».
Предыдущий ответ Москвы на присоединение Японии к антироссийским санкциям включал отмену безвизового режима для посещения Курильских островов и отказ от переговоров о мирном договоре. Это показывает, что заявленная соразмерность не обязательно означает зеркальные экономические ограничения: ранее контрмеры затрагивали передвижение граждан и политический диалог.
В декабре 2024 года российская сторона называла снятие японских персональных и экономических санкций, восстановление режима наиболее благоприятствуемой нации и отказ от материально-технической поддержки Украины условиями для продолжения диалога. Это связывает возможный ответ не только с конкретным санкционным списком, но и с более широкими условиями отношений Москвы и Токио.