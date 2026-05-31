Прицельно по здравому смыслу

ВСУ нанесли удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — в результате атаки беспилотника в стене машинного зала одного из энергоблоков образовалась дыра. В отличие от предыдущих атак на сей раз можно впервые с уверенностью констатировать, что удар по АЭС был нанесен целенаправленно. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о приближении к инциденту, от которого могут пострадать «даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил о возможном «симметричном ударе по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО». В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) выразили «серьезную озабоченность» в связи с атакой на станцию.

Находящиеся на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ в воскресенье смогли лично осмотреть место удара

Фото: @Amb_Ulyanov Находящиеся на Запорожской АЭС инспекторы МАГАТЭ в воскресенье смогли лично осмотреть место удара

О том, что в случае с субботним ударом по зданию машинного зала шестого энергоблока ЗАЭС речь идет о первой целенаправленной атаке ВСУ на станцию, заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Дрон управлялся по оптоволокну. Это полностью исключает версию якобы случайного попадания. Можно "поздравить", если так можно выразиться, все мировое сообщество — это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала»,— написал он в канале «Росатома» в MAX.

По словам Алексея Лихачева, украинские вооруженные силы «раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла».

«Что ожидать дальше? Удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?» — продолжил гендиректор «Росатома». Из его сообщения следует, что российская госкорпорация неоднократно обращала внимание мирового сообщества на «запредельно опасное поведение украинской стороны», но «должной реакции» не было.

«Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думает, что они-то в полной безопасности»,— предупредил Алексей Лихачев.

Удары по инфраструктуре Запорожской АЭС украинская сторона наносила и ранее (повреждения получали купол одного из энергоблоков, линии электропередачи, градирня, транспортный цех, столовая и другие объекты), однако в случае с предыдущими ударами (которые наносились в основном беспилотниками) еще можно было допустить, что попадание в периметр станции было непреднамеренным (к примеру, в случае отклонения дрона от курса из-за радиоэлектронных помех).

Но на сей раз, как следует из комментария Алексея Лихачева, удар был нанесен беспилотным аппаратом на оптоволокне, то есть, по сути, «на веревочке» — катушке со сверхтонким и прочным оптическом кабелем, позволяющим оператору прицельно направлять дрон к мишени, невзирая на «глушилки». Длина подобных кабелей, как правило, 5–25 км, но для атаки на ЗАЭС больше и не надо: станция находится на левом берегу Днепра и до украинских позиций на правом берегу реки всего около 5 км.

В Минобороны РФ уточнили, что в результате удара ВСУ поврежден фасад машинного зала на расстоянии 10 м от реакторного отсека.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, предупредил, что «в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль». «Это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт»,— добавил он.

Расположенная близ города Энергодар на левом берегу Днепра ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Это крупнейшая АЭС Европы. С марта 2022 года она находится под контролем РФ. В сентябре 2022 года последние работавшие энергоблоки станции — пятый и шестой — вывели в режим холодного останова из-за регулярных обстрелов и обрывов линии электропередачи. После объявления о присоединении территории Запорожской области к России станция была передана в собственность РФ, с тех пор ею управляет дочерняя компания «Росэнергоатома» (входит в состав «Росатома»). С сентября 2022 года на ЗАЭС работает мониторинговая группа Международного агентства по атомной энергии.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство было проинформировано об обстреле станции. «МАГАТЭ получило от ЗАЭС информацию о том, что дрон поразил машинный зал на территории станции, в результате чего, по имеющимся данным, в стене образовалась дыра»,— написал он в соцсети X.

По словам Рафаэля Гросси, в агентстве «серьезно озабочены» в связи с инцидентом, ставящим под угрозу разработанные им принципы ядерной безопасности в условиях конфликта и принципы защиты ЗАЭС. Находящиеся на ЗАЭС инспекторы МАГАТЭ в воскресенье смогли лично осмотреть место удара.

Независимый эксперт по атомной энергетике Валентин Гибалов в беседе с “Ъ” отметил, что удары по машинному залу, где находится турбогенератор, могут привести к потере значимого объекта инфраструктуры станции и, возможно, серьезному пожару внутри периметра ЗАЭС.

«Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона»,— предупредил директор ЗАЭС Юрий Черничук. В настоящее время, по его словам, все системы станции функционируют в штатном режиме, нарушений технологических процессов не зафиксировано, а радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм. При этом в воскресенье, 31 мая, как сообщил директор ЗАЭС, удары по территории станции продолжились — на сей раз вновь пострадал транспортный цех. Уничтожены шесть автобусов и две «Газели».

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина в беседе с “Ъ” отметила, что в последние недели интенсивность атак со стороны украинских вооруженных сил на город-спутник ЗАЭС Энергодар «заметно выросла».

«Практически ежедневно город и его окрестности подвергаются обстрелам и атакам беспилотников. Бывают ночи, когда жители слышат десятки взрывов, иногда их количество достигает 50 за несколько часов»,— рассказала она.

Под ударами оказываются объекты, которые не имеют никакого отношения к военной инфраструктуре. «Повреждены автозаправочные станции, регулярно атакуются въезды в город, жилые кварталы, объекты коммунальной и гражданской инфраструктуры. Фиксируются случаи атак на автомобили мирных жителей и пассажирский транспорт. Из-за обстрелов периодически возникают перебои с электроснабжением и связью»,— уточнила госпожа Яшина.

По ее оценке, посредством подобных атак украинская сторона пытается «сделать жизнь мирных жителей (в Энергодаре.— “Ъ”) максимально сложной и некомфортной, создать постоянную атмосферу напряжения и тревоги». «Тем не менее город продолжает жить и работать. Все профильные службы находятся в постоянной готовности, оперативно устраняют последствия атак и делают все возможное для обеспечения безопасности жителей»,— сообщила “Ъ” директор по коммуникациям ЗАЭС.

Елена Черненко