Гонщики сделали программное заявление

Гонщики «Формулы-1» вновь призвали владельцев серии пересмотреть моторный регламент и избавить их от ситуации, когда работой силовой установки управляет компьютер. Поводом для недовольства стали события, развернувшиеся по ходу состоявшегося в минувшее воскресенье Гран-при Бахрейна. Гонка начиналась в дождевых условиях, и оказалось, что современные машины «Формулы-1» к этому не приспособлены. Машины глохли уже на прогревочном круге, поскольку программное обеспечение двигателей неверно трактовало ситуацию. К тому же бывали уже и более опасные инциденты, связанные со сбоящим софтом: на Гран-при Азербайджана Валттери Боттас просто улетел в барьер, поскольку его машина неверно определила местоположение на трассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий чемпион мира, лидер команды McLaren Ландо Норрис потребовал полностью убрать программное обеспечение из современных силовых установок

Фото: Mark Sutton / Formula 1 / Getty Images Действующий чемпион мира, лидер команды McLaren Ландо Норрис потребовал полностью убрать программное обеспечение из современных силовых установок

Фото: Mark Sutton / Formula 1 / Getty Images

Гран-при Бахрейна, состоявшийся 4 октября в Малайзии (туда этап, первоначально запланированный на весну, был перенесен из-за неспокойной ситуации на Ближнем Востоке), получился, пожалуй, самым хаотичным за весь сезон. Старт заезда был отложен на полтора с лишним часа. Только часть этой отсрочки была вызвана тем, что над автодромом «Сепанг» лил дождь. Когда машины все-таки выехали на прогревочный круг, у гонщиков стали возникать проблемы. У будущего победителя этапа Макса Ферстаппена вдруг перестала реагировать на нажатия педаль газа его Red Bull. Ferrari Льюиса Хэмилтона просто остановился. С похожими сложностями столкнулись и другие гонщики.

Позже выяснилось, что сбои были вызваны не механическими поломками, а сбоем программного обеспечения. Речь идет о программе, установленной в каждую машину Международной автомобильной федерацией (FIA). Она предназначена для того, чтобы сглаживать поток мощности и крутящего момента, передаваемого на колеса. Напомним, что с этого сезона машины «Формулы-1» превратились в полноценные гибриды, в которых бензиновая и электрическая части (она и попала под контроль сырого софта) выдают мощность почти в равных пропорциях. Однако из-за того, что прогревочный круг в воскресенье проходил в дождливую погоду и машины двигались медленнее, чем обычно, в софте случился сбой. Как отметил потом Хэмилтон, чтобы «оживить» машину, ему пришлось ее полностью заглушить и завести заново. В FIA, опасаясь, что сбои будут случаться и по ходу гонки, просто отложили старт, чтобы найти решение.

Обходной путь, исключающий вредное вмешательство программного обеспечения в работу силовой установки, был найден. Но пришлось заново «прошивать» все машины.

«Беспрецедентное сочетание низких оборотов двигателя, условий для недостаточного сцепления с трассой, настроек управления энергией для дождливой погоды и конфигурации автодрома "Сепанг" привело к непреднамеренной потере мощности на ряде машин»,— объяснили в FIA. В результате технический департамент FIA снял ограничение по лимиту энергии в затронутых секторах с помощью обновленного релиза программного обеспечения, распространенного среди всех участников. В FIA также пообещали провести работу над ошибками с тем, чтобы подобное не повторялось.

Гонщиков, впрочем, эти обещания не успокоили. Так, действующий чемпион мира Ландо Норрис (McLaren) потребовал полностью убрать программное обеспечение из современных силовых установок. Джордж Рассел из Mercedes поддержал соперника, назвав силовые установки «слишком сложными и капризными». А Шарль Леклер (Ferrari) отметил, что малайзийский опыт получился «пугающим». Леклер пояснил, что проблема на самом деле более серьезная, напомнив, что электроника контролирует производительность силовой установки по ходу всего круга, причем далеко не всегда правильно. «Все устроено так, что временами ты не понимаешь, какая у тебя мощность. В одном и том же повороте можно получить внезапно на 100 лошадиных сил больше или меньше того, на что рассчитываешь. У нас нет полного контроля за машиной. Это очень опасно»,— сказал Леклер.

В подтверждение слов Леклера можно вспомнить как минимум два случая, когда гонщики попадали в аварии не по своей вине. В Австралии Оскар Пиастри (McLaren) разбил машину, что называется, на ровном месте. Даже не в гонке, а на прогревочном круге.

Со стороны было похоже, что австралиец допустил детскую ошибку. На деле оказалось, что «мозг» машины выдал силовой установке команду дать больше мощности, к чему Пиастри не мог быть готов.

На Гран-при Азербайджана Валттери Боттас попал в аварию уже на скорости. Тогда его Cadillac ошибочно определил местоположение на трассе, и компьютер также пустил на колеса не тот объем мощности, который был нужен.

В FIA признают наличие проблемы, но отказываться от гибридной части силовых установок, точнее от их чрезмерного воздействия на мощность автомобиля, федерация пока не может. Президент FIA Мохаммед бен Сулайем еще в мае заявлял, что считает неизбежным возвращение к использованию классических моторов V8. Электрическая часть также останется, но ее вклад не должен превышать 20%. Но пока у FIA связаны руки — немедленному возврату к ревущим бензиновым моторам противятся производители силовых установок, которые, по разным оценкам, вложили в разработку нынешних гибридов от $300 млн до $400 млн каждый и не готовы сейчас нести повышенные расходы на форсированный переход на другие двигатели. «Но в 2030 году с согласия производителей мы сможем перейти на V8,— отметил президент FIA.— А в 2031-м, когда истекут нынешние договоренности, такого согласия уже не потребуется». Он добавил, что хотел бы вообще вернуться к моторам V10, но проблема в том, что их сейчас почти никто не производит.

Александр Петров