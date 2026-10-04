Макс Ферстаппен размочил собственный счет

Макс Ферстаппен стал победителем состоявшегося 4 октября Гран-при Бахрейна, старт которого пришлось задержать на полтора часа из-за дождя. Для четырехкратного чемпиона мира это первый триумф в сезоне. Вторым был Кими Антонелли, что позволило 20-летнему гонщику Mercedes сделать еще один шаг к завоеванию первого в карьере чемпионского титула. Третьим стал Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира выдал удивительное представление: сначала из-за ошибок Ferrari откатился куда-то в хвост пелотона, но каким-то чудом умудрился протиснуться в призовую тройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Ферстаппен и Red Bull в последнее время набрали настолько внушительный ход, что успехом на Гран-при Бахрейна, вероятнее всего, не ограничатся

Фото: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images Макс Ферстаппен и Red Bull в последнее время набрали настолько внушительный ход, что успехом на Гран-при Бахрейна, вероятнее всего, не ограничатся

Фото: Bryn Lennon / Formula 1 / Getty Images

Гран-при Бахрейна-2026 — гонка трудной судьбы. Первоначально он был запланирован еще на апрель. Но тогда провести этап не удалось. США и Израиль очень некстати начали войну с Ираном, ситуация в регионе дестабилизировалась, и боссы «Формулы-1» не решились везти в Бахрейн свой цирк с оцениваемыми в миллиарды конюшнями. В итоге был найден альтернативный вариант — провести Гран-при Бахрейна в Малайзии. Там до 2017 года была своя гонка (к слову, ее последним победителем бы как раз Макс Ферстаппен). Как ни странно, автодром Сепанг с тех пор формы не растерял. Но уже в день проведения этапа у многих могло сложиться впечатление, что сами гоночные боги в принципе не хотят никакого Гран-при Бахрейна. Над Сепангом лил тропический ливень. Лил так, что даже медицинский автомобиль, который устроители выпускали на трассу, чтобы ее опробовать (медицинская машина — это бодрый полноприводный Mercedes-AMG с мотором V8, но до скоростей машин «Формулы-1» ему далеко), казалось, плыл по полотну. Одно неловкое движение — и докторам на борту самим потребуется помощь.

Когда дождь утих и машины выпустили на трассу, выяснилось, что эти нежные создания плохо переносят влажность. У них стали сбоить компьютеры. Макс Ферстаппен по ходу прогревочного круга пожаловался на то, что его Red Bull перестал реагировать на педаль газа. Ferrari Льюиса Хэмилтона просто встал. Из боксов британцу сообщили, что это проблема с программным обеспечением и, к счастью, успели его перезапустить. Но были и другие гонщики, столкнувшиеся с отказами программ. Так что снова пошли задержки, снова неопределенность. В Малайзии тем временем уже совсем немного времени оставалось до захода солнца, и никто бы не поручился, что гонку удастся завершить засветло.

И все-таки полтора часа спустя после запланированного времени гонка стартовала. То, каким получилось начало, насторожило фанатов Red Bull, вдохновило болельщиков Mercedes и, видимо, повергло в пучину уныния поклонников Ferrari.

Ферстаппен ведь откровенно проспал старт (редчайший для него случай), чем тут же воспользовались Кими Антонелли и Джордж Рассел, дружной мерседесовской парой обосновавшиеся в голове пелотона. Ну а Хэмилтон, которому в Ferrari зачем-то сменили промежуточные, подходящие для влажной погоды, покрышки на слики, естественно, на мокрой трассе откатился куда-то в конец. К таким же, как он, гонщикам, сделавшим опрометчивую ставку на то, что трасса очень быстро высохнет.

Фаны Red Bull, впрочем, довольно скоро успокоились. Ферстаппен, на протяжении всего уикенда показывавший лучшие результаты, сожрал конкурентов из Mercedes одного за другим и чуть погодя оторвался от них на 10 секунд. Прямо как в те годы, когда он доминировал в серии. Позади тем временем отношения выясняли Рассел и Антонелли, но в конце концов верх взял последний, обосновавшийся на второй позиции. И если бы не появление на трассе машины безопасности, тройка Ферстаппен—Антонелли—Рассел, не меняя порядка, добралась бы до финиша. Но на 43-м круге в неудачном месте сломался Williams Александра Албона. Появление машины безопасности собрало пелотон в прежнюю плотную колбасу.

Антонелли, которого из боксов призывали быть поаккуратнее, вопрошал: как это возможно, если ему надо одновременно атаковать Ферстаппена и отбиваться от Рассела?!

В общем, все шло к огневому рестарту. На деле у Рассела умер мотор, и он остановился. А Ферстаппен просто уехал от Антонелли, одержав свою первую в сезоне победу. С учетом формы, которую набрал Red Bull, вероятнее всего, не последнюю. Но настоящей звездой последних кругов был Хэмилтон. Он появился, могло показаться, откуда-то из небытия. Вроде еще в дебюте гонки все для него закончилось, от лидеров он отставал на минуту. Но он ждал и тихо крался вверх. Прокрался аж на третье место.

И Ферстаппена, и Хэмилтона можно только хвалить за отличную гонку, но главным выгодоприобретателем выезда в Малайзию стал Антонелли. Осечка Рассела позволила ему увеличить отрыв от ближайшего преследователя уже до 84 очков.

Александр Петров