Формула деэлектрификации

В «Формуле-1» все большую популярность набирает идея отказа от нынешних гибридных силовых установок и возврата к моторам V8, с которыми серия распрощалась в 2013 году. За то, чтобы сделать шаг назад, выступают и гонщики, и производители двигателей, и команды, и даже руководство Международной автомобильной федерации (FIA). Ничего удивительного в этом нет, ведь эксперимент с переходом на гибриды, в которых бензиновая и электрическая части выдают примерно равную мощность, фактически провалился.

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем уверен, что возвращение к использованию моторов V8 в «Формуле-1» является лишь вопросом времени

Фото: Murad Sezer / Reuters Президент FIA Мохаммед бен Сулайем уверен, что возвращение к использованию моторов V8 в «Формуле-1» является лишь вопросом времени

По ходу состоявшегося 3 мая Гран-при Майами президент FIA Мохаммед бен Сулайем заявил, что «Формуле-1» следует отказаться от использования гибридных силовых установок и вернуться на проверенные временем V8. Он прямо заявил: «Это случится. Обязательно».

Мохаммед бен Сулайем пояснил, что отказаться от использования гибридов уже со следующего сезона «Формуле-1» не позволяет договор, подписанный FIA с производителями силовых установок, консервирующий моторный регламент на несколько лет.

«В 2030 году с согласия производителей мы сможем перейти на V8. В 2031-м такого согласия уже не потребуется»,— пояснил президент FIA. Он добавил, что хотел бы вернуться к моторам V10, но их сейчас почти никто не производит.

А вот V8 используется в гражданских машинах и Ferrari, и Mercedes, и Audi, и Cadillac, то есть большинством поставщиков двигателей для команд. У V8, считает глава FIA, много преимуществ. Эти моторы лекие (выигрыш в весе может составить более 100 кг), мощные, недорогие.

Президент FIA и ранее говорил о том, что надо вернуться к классике, но его слова поддержки не находили. Особенно противились производители силовых установок, которые, по разным оценкам, вложили в разработку нынешних гибридов от $300 млн до $400 млн каждый.

Они были не восторге от идеи признать эти деньги потраченными впустую. Но сейчас ситуация иная. Первые четыре гонки сезона не оставили довольными новыми моторами, кажется, никого. Раньше всех начал возмущаться четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Но его слова воспринимались как высказывания человека просто недовольного тем, что в Red Bull ему снова не предоставили чемпионскую машину.

Но были и другие высказывания. Например, от двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Испанский ветеран отмечал, что гибриды убивают саму суть гонок. Из-за необходимости постоянно следить за зарядом батарей уже нельзя, как раньше, проходить дистанцию, выжимая газ в пол везде, где можно. Это грозит растратой заряда аккумуляторов и резкой потерей скорости.

Гонщики не раз предупреждали, что это может привести к трагедии, так как вероятна ситуация, когда идущая впереди машина, растратив заряд, резко замедлится, а гонщик, идущий следом, врежется в соперника. Этот сценарий почти сработал на Гран-при Японии: в скоростном повороте Франко Колапинто на Alpine, шедший перед Оливером Берманом (Haas), неожиданно резко замедлился. Берман увернулся от столкновения, но его вынесло с трассы и ударило об отбойник.

FIA после этого внесла коррективы в схему управления электрической части моторов, но они гонщиков не впечатлили. В итоге в Майами к Алонсо и Ферстаппену присоединился и действующий чемпион мира Ландо Норрис. Гонщик McLaren, отвечая на вопрос о том, помогли ли корректировки, внесенные FIA, заметил: «Не думаю, что тут можно что-то исправить. Нужно просто избавиться от батарей!»

Недовольство новыми моторами так велико, что нельзя исключать, что нововведения в моторном регламенте случатся и раньше обозначенных президентом FIA сроков.

Даже Тото Вольф, глава и совладелец команды Mercedes, гонщики которой Кими Антонелли и Джордж Рассел лидируют в чемпионате (то есть у Mercedes все хорошо, и менять команде вроде бы ничего не надо), заявил, что поддерживает идею возвращения к V8.

По его словам, за V8 выступают и другие производители моторов. Другое дело, что они не хотели бы возврата к использованию исключительно двигателей внутреннего сгорания, так как это было бы как-то несовременно. То есть гибридная часть, о чем говорил и Мохаммед бен Сулайем, останется, но будет исполнять второстепенную функцию, как и было с 2014 по 2025 год, когда в «Формуле-1» гонялись на силовых установках, в центре которых были моторы V6, а вклад электрической части не превышал 20%.

«Нам нравятся V8. Это настоящий двигатель Mercedes,— констатировал Тото Вольф.— Мы сможем получить от бензиновой части до 800 лошадиных сил, а электрическая может принести еще 400». За переход на V8 выступили и в Red Bull. «Мы готовы принять новый вызов»,— отметил босс команды Лоран Мекис.

По сообщениям различных источников, на данный момент против V8 выступает разве что Audi. Шеф команды Маттиа Бинотто заметил, что с нынешними силовыми установками обгоны заметно упростились, а значит, гонки стали зрелищнее. Обгонов и правда стало в разы больше. Другое дело, что они в некотором роде искусственные и часто ничего не значат.

Гонщик, активируя обгонный режим, действительно выходит вперед, но, растратив заряд батарей, теряет скорость и тут же становится жертвой ответного обгона. В «Формуле-1» появился даже специальный термин для таких ситуаций — «йо-йо». По аналогии с игрушкой, которая мотается на веревке вверх-вниз. Впрочем, Audi, похоже, в меньшинстве, так что у сторонников возврата к V8 есть шансы провернуть реформу, не дожидаясь 2031 года.

Александр Петров